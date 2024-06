Isabel Díaz Ayuso, sobre la pérdida de su bebé: "Siempre le voy a querer"

El pasado lunes, 24 de junio, Isabel Díaz Ayuso y Mercedes Milá protagonizaron un nuevo programa de 100% Únicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se sinceró sobre el aborto cuando estaba embarazada de ocho semanas. Visiblemente emocionada reflexionó sobre ser madre y reveló que "la verdad es que lo he sido, durante unas pocas semanas fui madre y yo creo que es lo más bonito que me ha pasado nunca en la vida".

Además, Ayuso dio detalles sobre cómo llevó esas semanas de gestación y que llegó a ponerle un nombre al bebé. "Lo perdí, cuando llevaba conmigo ocho semanas. No tenía nombre todavía porque era muy pequeño, pero le llamaba Manolito. Teníamos mucha ilusión, siempre estoy contando el tiempo que llevaría conmigo. Pienso que ahora le quedarían un par de meses para nacer y que no va a ser así. Pienso que siempre voy a tenerle conmigo. Ya se es madre para siempre", confesaba.

Pensamiento positivo

Sobre cómo le había afectado la pérdida del bebé, la presidenta respondió con un mensaje lleno de positividad. "Me queda solo todo lo bueno. Me ha afectado para positivo. Es verdad que ha sido todo muy duro y muy triste, pero tengo muy buen recuerdo y eso es lo importante. Que siempre le voy a querer y siempre será mi niño, aunque no lo vea", destacó.