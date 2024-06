Ayuso se ha ido de viaje a Múnich para dejarnos claro que necesitamos un chaleco blanco 'oversize' para ir a la oficina en julio

Isabel Díaz Ayuso acaba de llegar a Alemania después de toda la polémica del recibimiento de Milei. Durante la tarde del viernes tuvo lugar un encuentro de cortesía entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien se le hizo la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad. Y después de eso, el sábado Ayuso intervino en un acto del Partido Popular en el Parque de Berlín de Madrid para defender las relaciones institucionales con el país argentino. Si el viernes vimos a Isabel Díaz Ayuso con un vestido celeste de la firma española Victoria de Vicky Martín Berrocal, ahora ha repetido prenda pero con un estampado de lo más en tendencia y luego con un vestido de flores de Tintoretto, en Múnich ha sido el turno de recuperar una de las prendas clave en su armario, el chaleco oversize elegante para ir a la oficina en julio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado hoy en Múnich un acuerdo para “multiplicar todo el potencial y el talento industrial y tecnológico” de la multinacional alemana en la región. La jefa del Ejecutivo autonómico ha suscrito este convenio de colaboración con el presidente y CEO de Siemens España y Siemens Mobility SouthWest Europe, Agustín Escobar, gracias al que expertos de la compañía impartirán formación a profesionales en centros adscritos a la Administración regional vinculada a nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad o Conectividad. Y ahí es donde hemos visto a Ayuso con un look negro que ha combinado con un chaleco de sastre oversize en blanco. Un estilismo ideal para ir elegante a la oficina en junio. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco.

Ayuso viaja a Múnich para ratificar la construcción de la nueva sede de Siemens España en la Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Europa Press

Si nuestra intuición no nos falla, sucederá lo mismo en unos años con la prenda protagonista del día. Del día y del street style, porque el chaleco sastre es el nuevo 'must have' entre las expertas. Sustituto del top, o compañero de blusas y camisetas, no serás nadie 'fashionistamente' si no lo recibes con los brazos abiertos en tu guardarropa de verano. Fue a partir de la década de los 90 cuando el chaleco sastre comenzó a explorar camino entre las famosas. Este año salta directo a nuestros looks. Estaremos muy pendientes de la maleta de Isabel Díaz Ayuso en este viaje oficial a Alemania.