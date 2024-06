La obsesión de la izquierda contra Ayuso

No hay que sorprenderse. Los ataques brutales a los rivales es algo habitual desde la Transición. Es bueno recordar que le hicieron la vida imposible a Adolfo Suárez. Fueron campañas inmisericordes que afectaban a su partido y sus dirigentes. Cuando dejó la política cambió la actitud, pero es bueno tener memoria. La utilización de la Justicia ha sido, también, algo habitual. Ahora intentan manipular a la opinión pública asegurando que el PP no quiere renovar el CGPJ y que los escándalos que afectan a políticos socialistas o a la familia del presidente del Gobierno son una invención. Hay que respetar la presunción de inocencia, pero el PSOE, las asociaciones y las fundaciones que controla y sus aliados nunca lo han hecho. Ayuso es una máquina de ganar elecciones. Cuenta con un apoyo abrumador entre los madrileños. Es algo que no puede aceptar la izquierda política y mediática. Los inventos sobre discrepancias con Feijóo son patéticos. Es algo tan habitual en las tertulias y las informaciones de los periódicos, las radios y las televisiones que resulta hilarante. Esta obsesión la comprobamos ayer con la ampliación de la denuncia del PSOE y Más Madrid contra su pareja.

Es un caso evidente de utilización de la Justicia. Galindo, el sanchista secretario general del Congreso, sería más preciso y diría «palmario». No sé si en la reforma que quiere emprender el Gobierno socialista comunista, siguiendo el patrón de la izquierda radical iberoamericana, establecerá una diferencia procesal, dicho irónicamente, cuando sean casos del PP o el PSOE. La pareja de Ayuso, sometida a un auténtico calvario judicial y mediático, no pudo declarar este lunes como investigado por fraude fiscal. Lo lógico, como sucede en otros casos similares, es que se hubiera alcanzado una conciliación, pero esto no conviene al PSOE. Un número importante de españoles ha tenido o tiene problemas con Hacienda, pero solo en este caso se puede constatar un desproporcionado ensañamiento y una utilización soez de las instituciones. El objetivo es seguir utilizando el tema para atacar a Ayuso e intentar compensar los problemas que afectan a la familia de Sánchez. No quieren otra cosa que mucho ruido para nutrir los argumentarios de la propaganda monclovita. Por eso utilizan la Justicia al servicio de sus intereses partidistas.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).