Isabel Pantoja deja claras las dos opciones que tiene Junko, la viuda de Bernardo Pantoja

Isabel Pantoja está empezando el tercer mes del año con más fuerza que nunca. Con una vida social, que hasta ahora se desconocía, más intensa y pública, y con nuevos proyectos laborales que darán mucho que hablar tras anunciar la publicación de su nuevo disco con el que celebra sus 50 años de trayectoria musical.

A principios del 2024 se dieron a conocer ciertos problemas económicos que tendría la tonadillera debido a su deuda con Hacienda. Un momento muy delicado que puso a la artista contra las cuerdas y la obligó a tomar una serie de difíciles decisiones sobre sus propiedades. Después de unos días en el ojo del huracán mediático, la prensa hizo público cuáles serían sus planes para hacer frente a la deuda y que pasarían por vender algunas de sus propiedades más queridas, como su ático de Fuengirola o la propia finca de Cantora, o cambiar su estrategia fiscal dando de alta una empresa de representación artística en Gran Canarias.

Sin embargo, la situación de Isabel Pantoja continúa siendo muy delicada y parece ser que ha tomado una dura decisión que pasaría por vender el piso en el que reside la bailaora Junko, la viuda de su hermano Bernardo Pantoja. No es la primera vez que se da a conocer esta decisión, pero en esta ocasión parece ser que se trataría de un ultimátum. Este martes ha desvelado la noticia Antonio Rossi para “Así es la vida”, donde ha subrayado que esto no implicaría necesariamente echar a Junko a la calle con una mano delante y otra detrás. La situación de la viuda de Bernardo no es tan límite como ha podido parecer en el pasado, pues la artista tendría una fuente de ingresos fija. Además, antes de pedirle que abandone el inmueble le daría la opción de poder comprarlo: “Isabel se lo vende y ya se lo dijo, pero ella no hizo nada. Ahora se le van a comunicar las dos opciones de forma definitiva. Todos los herederos reconocen ante Notario que el piso era de Isabel Pantoja y todo está bien hecho”, ha indicado Rossi sobre el tema.

Junko evita hacer declaraciones sobre la demanda de 'Pinocho' contra Anabel Pantoja Europa Press

Se trata de una casa en pleno centro de Sevilla que fue comprada por Isabel Pantoja para doña Ana, su madre. Finalmente pasaron a residir en ella Bernardo Pantoja y su mujer Junko. A la muerte del hermano de la tonadillera, en noviembre de 2022, se llegó a comentar en varias ocasiones la posibilidad de que su viuda tuviese que dejar el domicilio en el que vivió durante años con él.

“Isabel Pantoja necesita sanear sus cuentas. Ha dejado todas sus propiedades a todos sus hermanos durante toda su vida. Para una vez que ella está en una situación límite pues lo que se está encontrando es esto”, comenta el periodista en alusión a la actitud esquiva de Junko a dar declaraciones y reaccionar a este ultimátum que llevaría ya un tiempo gestándose. Algo que no podría seguir haciendo por mucho tiempo debido a las necesidades de Isabel Pantoja que vería muy aliviadas sus cuentas con la venta de este inmueble.