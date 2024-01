Isabel Pantoja, ilusionada: todo lo que se sabe del "roneo" de la tonadillera con su nuevo amor

Isabel Pantoja podría estar de nuevo enamorada. Después de haber sufrido tanto amor, parece ser que la tonadillera se ha vuelto a ilusionar con un hombre y estaría viviendo un idílico romance secreto. Carmen Borrego fue la encargada de desvelar la bomba informativa en "Así es la vida" en la tarde de ayer y la información ha generado un gran revuelo mediático.

Según la hija de María Teresa Campos, Isabel Pantoja "está muy ilusionada". "Atando cabos de todo lo que cobra Isabel, he dicho: ¿No está detrás de todo esto el amor?", comenzaba diciendo, muy enigmática. "Hoy he recibido un mensaje de alguien de Canarias muy relacionado con el Cabildo. Esta persona me da absoluta credibilidad. Me dice que Isabel Pantoja está enamorada", desvelaba sobre el asunto.

"Se está dejando querer por un ingeniero de caminos jubilado", ha explicado Carmen Borrego. Aunque como la tertuliana ha matizado, de momento no se podría hablar de amor: "Vamos a dejarlo en ilusionada, pero hay roneo". "Es socio de las una de las sociedades que está facturando los contratos de los conciertos de Canarias y él ha querido invertir dinero en Isabel Pantoja", ha explicado la hermana de Terelu. "Es de una localidad de Gran Canarias. Todos sabemos que Isabel Pantoja ha hecho muchas cosas por amor. Ha cambiado su vida y a lo mejor no le ha salido bien. Pero sí hemos visto todos que cuando se enamora tira la bata de cola para donde hay que tirarla", ha finalizado sobre el asunto.

Isabel Pantoja Gtres

Es bien sabido por todos que Isabel Pantoja lo ha dado todo en su vida por el amor, a pesar de haber acabado de la peor manera posible. Este 2024 se presenta bastante convulso para la tonadillera y podría ser el año en el que incluso termine viviendo en Canarias, cerca de su sobrina Anabel, con la única persona que se lleva bien de la familia. Sus problemas económicos y la mala relación con sus hijos podrían estar alentando a la artista a tomar decisiones muy drásticas en lo que respecta a su vida.

Mientras tanto, Asraf Beno se encuentra en "GH Dúo", lugar en el que ha hablado larga y tendidamente sobre su suegra y la relación actual que mantiene con Isa Pantoja y su familia. Según el marido de Isa Pantoja, aunque considera que todo tiene solución, no sabría decir cuál es porque "no sé cual es el problema". El modelo no entiende qué ha llevado a la cantante a separarse de sus hijos y de todo su alrededor, salvo de Anabel y Agustín.

Además, ayer Carlota, la hija menor de Kiko Rivera e Irene Rosales, cumplió 6 años y sus padres le organizaron un fiestón por todo lo alto, marcado por la ausencia de Isabel Pantoja, su abuela. El clan está totalmente roto y parece que se va a producir ningún acercamiento entre ambos, ni con Isa Pantoja y el pequeño Albertito. .