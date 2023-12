Isabel Pantoja tiembla en Cantora por las confesiones de su hija sobre su embarazo

Isa Pantoja parecía haber decidido alejarse del foco mediático tras su boda con Asraf Beno y la polémica suscitada por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja. Las desavenencias del clan de Cantora son más que conocidas, pues suelen ser cíclicas y recurrentes, pero desde hace un tiempo la tensión entre sus miembros es más que palpable. La tonadillera ha roto lazos con sus hijos, especialmente con Kiko Rivera, aunque tampoco quiere saber nada de su hija. Después de meses de silencio, esta se sentará en el plató de ‘De viernes’ para hablar sin tapujos, lo que ha crispado los nervios de su madre. ¿Qué va a contar? ¿Hasta qué punto está dispuesta a tirar de la manta y traicionarla? Hasta el viernes noche no se sabrá el alcance de sus declaraciones, pero ya se ha anunciado que el foco estará en su complicado embarazo del pequeño Alberto, cuando la joven aún era menor de edad y que supuso un reto para toda la familia. ¿Estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿Tienen miedo de lo que pueda poner sobre el tapete informativo?

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha filtrado algunos cebos de la entrevista de la que todos hablarán la próxima semana. Isa Pantoja ha puesto el foco en su complicada adolescencia, marcada por los desprecios de su propia familia y la ausencia de su madre en momentos clave de su desarrollo, siendo Dulce su sustituta y fiel aliada. Se espera una lluvia de bombas que fijan el punto de mira en Cantora y su moradora, Isabel Pantoja, ya tiembla de preocupación por lo que se contará. De hecho, sus más allegados, que cada vez son menos, pero también más leales, están muy preocupados por ella, porque consideran que su estado anímico no puede soportar más envestidas. La incertidumbre de no saber qué contará y hasta qué punto hablará sobre su embarazo tiene a todos en vilo, especialmente a la tonadillera, que ya no sabe de dónde le vienen los golpes y tan solo suplica una tregua.

“Si tuviera que volver a una etapa pasada de mi vida, volvería a los seis años o siete. Jamás volvería a mi adolescencia”, comienza a explicar Isa Pantoja ante las cámaras de ‘De viernes’. “Lo peor de esa época fue cuando decidí tener mi primer novio, todo cambió. Veía cómo mis amigas salían, iban al cine. Yo no podía. Me sentía muy sola”, continúa desgranando algunos de los detalles que hicieron de su juventud un mal recuerdo, para después abordar el difícil momento de su embarazo de Alberto. Y es aquí donde se esperan los principales dardos contra su madre, a quien recrimina no haber estado a la altura de lo esperado por su hija.

“Mi madre no estaba en esos meses, estaba solo Dulce. Yo tuve un embarazo de riesgo. No tengo buenos recuerdos del embarazo. El embarazo en sí no fue algo bueno”, recuerda Isa Pantoja, que se quedó en cinta con 17 años y su estado de buena esperanza se mantuvo como un secreto a voces hasta el mismo minuto en el que cumplió la mayoría de edad. Nada más marcarse en el reloj las 00:01 horas, todos los medios se lanzaron a anunciar que Isabel Pantoja sería abuela, aunque parece que la felicidad en Cantora brillaba por su ausencia. De hecho, se marchó para instalarse en Cádiz con Alberto Isla, padre del menor. Una época en la que sintió como madre a Dulce, ante la aparente indiferencia de la cantante: “Siempre he tenido a Dulce. A mí me sobreprotegían para que no me hicieran daño. Dulce me ha criado desde súper pequeña y emocionalmente me ha apoyado en todo”. Estas declaraciones son un cebo del programa que se emitirá este viernes y que promete hacer temblar los cimientos de Cantora, además de hundir un poco más a Isabel Pantoja en sus horas bajas.