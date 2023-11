Dulce Delapiedra da a Isabel Pantoja donde más le duele: "Una madre tiene que estar para todo"

El pasado 13 de octubre, Isa Pantoja y Asraf Beno por fin contrajeron matrimonio tras varios años aplazando la boda por diversas razones, desde la pandemia de coronavirus hasta las múltiples polémicas que en los últimos meses han azotado a la familia de la novia. De hecho, las suyas fueron unas nupcias muy marcadas por las ausencias, especialmente por la de su madre. Isabel Pantoja se perdió uno de los días más importantes de la vida de su hija y muchos aseguran que la presencia de Dulce Delapiedra, una de sus más íntimas enemigas, fue una de las razones por las que decidió no acudir.

Ahora, la que fuera niñera de Isa Pantoja, ha sido vista entrando al domicilio que la joven comparte con su hijo y Asraf Beno, y ha explicado qué recuerdo guarda de la boda de “su niña”. “Tuvo una boda soñada, maravillosa, un cuento de hadas. Mi niña era una princesa, no se podía estar más bella y todo precioso, todo precioso, los novios maravillosos, con todo detalle… un cuento de hadas. En resumen, fue un cuento de hadas, maravilloso, muy bonito todo. Se centró en su día especial y nadie se lo podía ya amargar”, comenta Delapiedra, en lo que parece una clara alusión a Isabel Pantoja.

Sobre los rumores que apuntan a que la tonadillera estaría arrepentida de haber faltado a la boda de su única hija, la otrora cuidadora se muestra tajante: “Los arrepentimientos en su momento. Ya está bien el victimismo y las excusas. Las excusas sobran ya, y aquí nadie se utiliza de excusa”.

Dulce Delapiedra Mediaset

Dulce siempre ha velado por el bien de Isa Pantoja y le molesta profundamente que la ausencia de Isabel Pantoja pudiera haber empeñado lo más mínimo lo que debería haber sido un día feliz y de celebración: “Una madre debería estar por encima de todo”.

Poco le importan los problemas económicos que atraviesa Isabel Pantoja y que, por lo visto, la tienen en vilo. La cantante no pasa por su momento más boyante y algunos incluso barajan la posibilidad de que tenga que desprenderse de alguna de sus propiedades, una complicada situación que no parecen importar a su hija: “Que haga lo que considere. No me interesa, no me interesa ahora mismo hablar del tema porque estoy tan contenta y tan feliz que no quiero malas noticias”.