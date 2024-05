Isabel Pantoja, no le tiembla el pulso con sus indirectas en Zaragoza y sin su mayor apoyo: “¡Van a extrañarme!”

La actualidad mediática paraIsabel Pantoja no ha sido permisiva con la cantante. Los últimos meses no han estado exentos de polémica, desde el bautizo de su nieto Albertito, al que no asistió, hasta la cancelación de varios conciertos por un enfrentamiento entre las empresas promotoras. No han faltado las personas que han regresado de su pasado para atacar fuertemente a la artista, como Julián Muñoz, el que fue su pareja, o Mayte Zaldívar, ahora se conoce también como la esposa del ex edil marbellí.

Isabel Pantoja ha optado por hacer oídos sordos a todas las habladurías que puedan estar vertiendo sobre su persona. Se ha limitado a hacer un comunicado oficial, pero solo cuando ha sido estrictamente necesario. Lo cierto es que su opinión se la reserva para ella y si la comparte lo hace en sus canciones. No es la primera vez que la tonadillera cambia deliberadamente sus letras en directo. Este sábado en Zaragoza no ha sido distinto y pocos temas han sido los que no ha tratado.

La primera directa indirecta ha llegado cuando iba a interpretar “Amor Eterno”. En la presentación de la canción aseguraba que esta era una de las preguntas que más le hacían sobre su relación con Paquirri: “Me preguntan si lo quiero todavía, si los años me ayudaron a olvidar, si recuerdo su mirada y su sonrisa, la figura de su cuerpo al caminar… Pues sí, no lo he olvidado nunca, ni lo olvidaré”, dejaba claro ante todos sus seguidores.

Su siguiente juego de letras lo recuperó de su anterior actuación en Madrid, aunque en ese momento no hizo tanto énfasis en el mensaje que pretendía dejar. “Vas a extrañarme”, una oda que tiene un objetivo evidente: “Si os digo una cosa, hay mucha gente que me va a extrañar. Van a extrañarme y me da mucha pena, pero van a extrañarme, ya lo creo”, expuso.

Entre todos los mensajes destacó uno, puede que el más simple. Ajustándose a su nueva realidad, dedicó “Desde que vivo con otro” a una única voz, más concretamente una femenina: “Yo es que noto amargura en tu rostro, ¡amargada!”, añadía liberándose de un gran peso de encima.

La situación para Isabel Pantoja no es la mejor en los últimos años. Sin embargo, entre los miembros del clan Pantoja resuena el nombre de Anabel. La sobrina de la tonadillera ha sido la que mejor ha sabido gestionar la tensa relación que existe entre los miembros de la familia. Siempre como un gran apoyo, Anabel Pantoja ha sabido comprender los motivos de ambas partes. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido estar junto a su tía Isabel en su gran noche en Zaragoza. La influncer ha estado ejerciendo en los últimos tiempos como manager y gran apoyo de su tía. “Ha sido un fin de semana brutal. Tengo mi corazón dividido porque hoy canta mi tía en Zaragoza. No he podido ir por compromisos profesionales”, decía en las redes sociales antes del concierto que tantos mensajes dejó.