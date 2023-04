Isabel Rábago cuestiona la veracidad del intento de suicidio de Ana Obregón: "No me creo absolutamente nada"

Ana Obregón se ha convertido en el personaje del año de la crónica social después de haber sido abuela por gestación subrogada, cumpliendo así el sueño de su hijo de formar una familia, aunque sea de manera póstuma. Con la publicación de 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir Aless Lequio cuando fue diagnosticado de cáncer, la actriz ha llevado a cabo los tres deseos que su primogénito quería llevar a cabo antes de fallecer. En el relato, que salió a la venta hace cinco días, se desvelan algunos de los episodios más oscuros que ha vivido Ana Obregón tras la muerte de Aless, como cuando intentó quitarse la vida porque no tenía ilusión ni fuerzas para seguir adelante después del trágico suceso.

'El chico de las musarañas' ha dado mucho de qué hablar y ha generado muchísimas opiniones dispares. La última en pronunciarse sobre el asunto ha sido Isabel Rábago, que se ha mostrado muy crítica en su última intervención en 'El programa de Ana Rosa' y ha cuestionado la credibilidad del relato de Ana Obregón. "Me parece que frivoliza con un tema tan serio que ya pasa todas las barreras. Con la fantasía que tiene esta señora en la cabeza yo ya no me creo absolutamente nada de lo que escribe", ha expresado la periodista sobre la actriz. Tras esto, Joaquín Prat ha salido en defensa de la presentadora, afirmando que él si cree a Ana Obregón, rompiendo una lanza a su favor: "No creo que ella se invente ningún episodio, teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella (...) Otra cosa es cómo ella se aproxima a este asunto o escribe sobre él, ahí cada uno podemos tener nuestra visión y nuestras interpretaciones."

Ana Obregón con su nieta Instagram

Isabel Rábago no ha sido la única voz detractora de Ana Obregón. Jaime Peñafiel, hace unos días, cargó duramente contra la presentadora. "No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana con tal de estar en las portadas de todo el mundo es capaz de todo. Entonces a mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilices a tu hija y luego el libro. Yo he perdido a una hija y no lo permito. Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarlos en propio beneficio. Te lo digo de verdad. ¿Quieres qué te cuente yo mi vida?", exclamó el veterano periodista tras la publicación de 'El chico de las musarañas' en 'Cuatro al día', criminalizando su actitud.

A pesar de la multitud de comentarios negativos que está recibiendo, lo cierto es que Ana Obregón está haciendo caso omiso a los que la critican y está viviendo una de las mejores épocas de su vida, donde asegura haber recuperado la ilusión y las ganas de vivir después de la muerte de su hijo y parece ser que no va a dejar que nadie le amargue este momento tan dulce está experimentando con el nacimiento de Ana Sandra.