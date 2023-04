Jaime Peñafiel, el azote de Ana Obregón: "Hay que tener respeto por los muertos"

Ana Obregón se ha convertido en el personaje más polémico de las últimas semanas. Desde que salió a la luz que se había convertido en abuela por gestación subrogada en Miami el pasado 20 de marzo, la ciudadanía se ha dividido entre los que la apoyan y las que critican la decisión que ha tomado de cumplir el sueño de su hijo Aless de ser padre, fallecido el pasado mayo de 2020. Ha sido tal el revuelo mediático que ha generado que el debate ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Todo el mundo tenía algo que decir respecto al asunto y, tras la publicación de 'El chico de las musarañas', libro que comenzó a escribir el joven pero que terminó la presentadora, Jaime Peñafiel he decidido romper su silencio y opinar sobre las decisiones de Obregón.

El periodista, en el programa 'Cuatro al día', ha explotado contra la actriz y ha sido muy crítico con ella. "Hay algo que puede herir la sensibilidad de algunas personas y no falto el respeto. Pero a mí, y lo digo con toda la honestidad, estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su hija. Yo, que he perdido también a una hija, tengo la fuerza moral para decirlo", comenzaba diciendo Jaime Peñafiel.

Ana Obregón con su nieta Instagram

Después de este comienzo de intervención, algunos de los presentes en el plató han intentado que el periodista no fuese tan duro con Ana Obregón y que entendiese el dolor de una madre al perder a un hijo, pero no han podido frenarle y ha seguido cargando contra ella. "No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana con tal de estar en las portadas de todo el mundo es capaz de todo. Entonces a mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilices a tu hija y luego el libro. Yo he perdido a una hija y no lo permito. Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarlos en propio beneficio. Te lo digo de verdad. ¿Quieres qué te cuente yo mi vida?", expresaba.

No es la primera vez que Jaime Peñafiel ataca públicamente a Ana Obregón. Así escribió de ella en una columna para 'El Mundo' cuando salió a la luz que iba a ser la presentadora de Las Campanadas en 2020, el mismo año que falleció Aless Lequio. "Ana Obregón está ‘rentabilizando’ hasta la náusea la muerte de su hijo. No me parece de recibo exponer públicamente, en revistas y en la tele, ese shock emocional. Pero, sobre todo, estar dando esas campanadas tan festivas en la Puerta del Sol", dijo sobre su decisión. Pero a Ana Obregón, en estos momentos, está haciendo oídos sordos a cualquier detractor que critique alguna de sus decisiones y está viviendo una de las mejores etapas de su vida, ajena a cualquier comentario contra ella.