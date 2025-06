Jared Leto, acusado por nueve mujeres (incluidas menores de edad) de conducta sexual inapropiada

Según ha publicado el digital "Air Mail", al menos nueve mujeres habrían sido víctimas de un patrón de conducta sexual inapropiado por parte del actor y músico estadounidense Jared Joseph Leto (Luisiana, 1971). Este medio ha recopilado los testimonios de mujeres que relatan hechos como el de una joven que tenía 16 años cuando, en 2016, recibió llamadas de madrugada con preguntas sexuales muy explícitas.

La modelo Laura La Rue cuenta que entre 2008 y 2009, aún menor de edad, Jared Leto se le insinuó mediante correos electrónicos, llegando incluso a desnudarse ante ella. Se conocieron en una gala benéfica por los derechos de los animales. Según cuenta, hablaron vía correo electrónico y él la invitó a su estudio. La Rue le visitó en abril de 2009 y recuerda que él "coqueteó" con ella durante su estancia en este lugar.

"Aterrador e inaceptable"

Otra de las acusaciones viene de una joven que tenía 18 años cuando Leto se masturbó enfrente de ella y puso su mano sobre él mientras pedía que "escupiera". También la artista musical Allie Teilz se ha sumado a estos testimonios contando que, a los 17 años, forcejeó con ella con fines sexuales. Rescató una publicación suya de 2012 en la que decía: "No estás en LA hasta que Jared Leto intenta forzarte en el backstage, vestido con falda escocesa y sombrero de nieve". Posteriormente, añadió: "Fui agredida y traumatizada por este friki cuando tenía diecisiete años. Sabía mi edad, pero no le importó". Describe lo que vivió como actos propios de un "depredador, aterrador e inaceptable". En todos los relatos se repite este patrón. "Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo", declaró una de las entrevistadas -que prefirió mantener el anonimato- al medio.

Los representantes de Leto han reaccionado negando cualquier acusando y afirmando que no existen tales comunicaciones ni tampoco conductas sexuales inapropiadas por parte del actor. Lo consideran "demostrablemente falso".

De momento, las presuntas víctimas no han interpuesto acciones legales formales y, por tanto, no ha habido cargos judiciales ni investigación legal.

Jared Leto recibe el Oscar a mejor actor secundario larazon

Jared Leto debutó en la serie My So Called Life (1994–95) y saltó al cine con películas como Fight Club (1999), Requiem for a Dream (2000). En 2013 ganó el Óscar a Mejor Actor de Reparto por Dallas Buyers Club (2013). Como músico, es cofundador y vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars, junto a su hermano Shannon, con la que ha publicado varios álbumes y realizado giras internacionales.