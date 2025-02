Jasmine, la digna heredera de Albano Carrisi: "La música es mi pasión desde que era pequeña"

La música es más que una vocación para Jasmine Carrisi: es un latido que resuena en su interior. Hija del célebre Albano y Loredana Lecciso, la joven artista pisa con firmeza la escena española con el lanzamiento de «Non Adesso», su primera canción íntegramente en castellano, aunque su título conserve la musicalidad de su lengua materna. «Significa ‘‘ahora no’’ y habla de una chica que escapa de una relación tóxica. Es una invitación a las mujeres y hombres a salir de esas relaciones que no traen nada y son muy pesadas psicológicamente. Es un mensaje de empoderamiento femenino con el que animo a las mujeres a ser fuertes e independientes», confiesa con una dulzura que contrasta con la determinación de sus palabras.

Carrisi reconoce que la canción tiene raíces en su propia historia, aunque su deseo es que otros se vean reflejados en ella. «Sí, me siento reflejada en la letra, pero también es un mensaje para todas las que la escuchan», revela. Y aunque haya atravesado sombras, sigue considerándose una romántica que conserva la esperanza intacta de encontrar un amor que valga la pena. «Cuando estás en una relación tóxica es importante mover el focus de la otra persona a ti misma. Ser más segura y no depender de nadie. A mí me encanta el amor, pero la persona que busco no aparece… Creo que es lo que más me inspira, junto a la autorreflexión».

Siempre supo que la música sería su destino, una inclinación natural considerando su linaje, pero no fue hasta hace unos años cuando decidió convertir el arte en su camino de vida. «Desde que era pequeña, la música fue mi pasión. Me encanta escribir las letras, siempre me he inclinado mucho hacia el arte. En los últimos años me he concentrado en estar en el estudio, producir más y aprender más, tomar lecciones de canto… Ahora es cuando más en serio me lo estoy tomando».

Sus padres, como buenos guías en su travesía, la apoyaron sin dudar, aunque con una condición innegociable: terminar sus estudios en Marketing Digital. «Lo primero es acabar la universidad, y después, dedicarme a lo que más feliz me hace: la música». Con una sonrisa cómplice, admite que no es una estudiante ejemplar, pero ha encontrado su equilibrio. «Me gusta escuchar las clases, pero nunca hago más de lo que me piden», bromea.

No se engaña: sabe que el apellido que lleva puede abrirle puertas, pero también impone una exigencia mayor. «No siento presión por parte de mi familia, pero cuando empecé a exponerme sí noté que el público esperaba más de mí, como si tuviera que demostrar algo extra. Con el tiempo aprendí a ignorarlo, porque mi padre y yo somos dos personas distintas. Esta es mi carrera, y si gusta o no, ya no es mi problema». Con la mirada puesta en el futuro, Jasmine lista para labrar su propio camino.

Sus planes en España

La llegada de Carrisi a España es solo el principio de lo que vislumbra como una larga relación con nuestro país. “Me siento muy bien porque siempre he sido superfan de España, de su cultura y de su música. Poder cantar aquí es un privilegio. Me gusta la comida y la forma de ser de la gente. Aquí, como en Italia, sois muy cálidos. Hay países en los que la gente es más fría, pero en España, cuando conocéis a alguien nuevo, enseguida parece que es de toda la vida”, expresa la cantante, que no descarta vivir a medio camino entre su tierra natal y la nuestra: “Quiero seguir trabajando en España, y he grabado otros singles en español. La meta final es hacer un álbum, y un día me gustaría moverme entre Italia y España”.

Sobre su vida más allá de la música, Carrisi se define como una chica “aburrida” que no hace grandes planes que disten de los de cualquier otra joven de su edad: “Me gusta estar con mis amigos más cercanos, pasear, viajar y ver nuevos lugares. En realidad, tengo una vida muy normal”. Sus íntimos son su círculo de confianza, un círculo que mantiene y atesora pese a su intensa agenda: “Con los amigos verdaderos, aunque no nos veamos en un mes, ejemplo, tienes la certeza de que están ahí. Los más cercanos son amigos en los que confío mucho y de hace muchos años. Por fortuna, tengo buenos amigos, de grandes valores”.