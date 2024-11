Javier Veiga: Adora a Sabina y sueña con viajar a Japón

El actor de teatro Javier Veiga confiesa a LA RAZÓN cuáles son sus lugares favoritos, su vicio y su próximo proyecto, entre otras cosas. Esta es su agenda secreta.

Sus museos favoritos

El Prado es imbatible, acabo de estar hace una semana y siempre me vuelve a sorprender. Y un rincón más personal: el Museo de la Salazón en Ogrove (mi pueblo) especialmente la parte dedicada a mi abuelo Cristóbal.

La última exposición a la que fue

Una de Leiro.

Una obra de cualquier artista que le gustaría tener en su casa

Puestos a pedir, un Goya… Pero me refiero a un cuadro, no a una estatuilla.

Sus artistas favoritas

Buff, no sabría decir unos favoritos. Depende en qué campo… Como cocinera mi madre; que además también pintaba de maravilla.

La última vez que fue al cine/opera/teatro/musical

La semana pasada vi en el cine “inside out 2”, pero me gustó más la primera. Y justo la semana que viene me voy a Buenos Aires con ganas de hacer un tour por varios teatros.

Una obra de teatro o musical que le encantó

Alguna del grupo Ronlalá, por ejemplo. Si ven alguna en cartelera, no se la pierdan, acierto seguro.

Para comer:

Si vais por O Grove, podéis elegir entre muy buenas mesas donde sentaros para todos los gustos y bolsillos: D’Berto, Culler de Pau, Solaina, Beiramar, Adrede, Pan de Millo…

Para una cena romántica

Para eso cocino yo en casa. O El Rollo 8, en el Madrid de los Austrias

Platos favoritos

Me encanta el pescado en cualquiera de sus variantes y preparaciones. Y también todo lo que lleve huevo; soy huevista (si no existe la palabra, deberían aceptarla ya en la RAE)

Postres

No soy muy goloso. Prefiero una tabla de quesos.

Para una noche de copas

El Jose Alfredo en Madrid, o El Patio en mi pueblo

Para comida de trabajo

Alatriste en Madrid

Para música y baile

Una Verbena con orquesta

Tus terrazas favoritas

La terraza del Club Financiero. Desde que lleva el restaurante mi amigo Nino Redruello, es un planazo para todos los sentidos

Chiringuitos de verano

El Puntal en Santander

Pastelería favorita

Casa Campaña en O Grove

Sitios de Gourmet

Julián Becerro en la Cava Baja

Bodegas favoritas

Todas. La última que he estado ha sido Emilio Moro

Cócteles favoritos

Gintonic clásico. Pero no estoy en contra de que le añadan todo tipo de chorradicas. También me gusta el Aperol Spritz, pero creo que sobre todo por el color

¿Le gusta cocinar?

Me gusta mucho. Mi madre era cocinera, la mejor. Y vengo de familia de hosteleros de cuatro generaciones. Yo sólo me peleo con los fogones, pero le pongo cariño.

Los chefs que sigue en las redes sociales

Amigos: Javi Olleros, Nino Redruello, Pepe Solla, Marisol

MODA Y SHOPPING

¿Cómo describiría su estilo?

Descuidado por pereza, pero con vocación de mejora.

Para ir a una Gala /evento

Félix Ramiro

Ropa sport y de día

Cortefiel

Fondo de armario

Vaqueros Levi’s y sudadera de El Pulpo

Estilista:

Nazareth Colomina. Es la encargada de vestuario de las producciones que dirijo y con las prendas que me voy quedando al finalizar cada rodaje, hay mucha más ropa en mi armario comprada por ella que por mí.

Diseñadores preferidas

Jorge Vázquez

Zapatos de vestir

Martinelli

Zapatos cómodos

Camper

Ropa de deporte (zapatillas, ropa, etc)

Soy muy de Adidas

IMAGEN Y CUIDADOS

¿Su imagen es importante para su trabajo? ¿Dedica mucho tiempo a su cuidado?

Obviamente mi aspecto forma parte de mi trabajo. Supongo que le presto menos atención de lo que debería, pero tampoco es que me maltrate.

¿Cómo cuida tu piel? (cremas, centros)

Para la cara siempre cremas Massumeh y también paso de vez en cuando por su centro en Madrid para que me den unos mimos y me dejen nuevo.

Tratamientos corporales

Para esto, mi amiga Tacha en Madrid es la mejor.

Colonia/fragancia/aftershave

Voy cambiando. Algún día tendré que decantarme.

Como cuida su pelo

Me corto el pelo en Cheska. Es una peluquería más frecuentada por público femenino, pero María siempre me hace un hueco.

¿Qué deporte practica?

Pádel 3-4 veces por semana. Baloncesto de vez en cuando. Y un mus cuando se tercia.

¿A que gimnasio va?

Al del hotel en el que me alojo. Voy un día con buenas intenciones y ya no vuelvo a pisarlo

MÚSICA

¿Qué música suena en su Spotify?

Depende de la racha y del momento. Sobre todo rock-pop en español. Y soy muy de canción de autor.

¿Qué música escucha mientras trabaja?

Trabajo mejor en silencio

Sus cantantes favoritos

El primero que me viene a la cabeza es Sabina.

Conciertos memorables

El primero al que fui. En Pontevedra. Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón

VIAJES

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son sus ciudades favoritas?

Roma, París, Buenos Aires, Nueva York.. Supongo que nada demasiado original.

Hoteles favoritos

Me gustan los medianos. Los grandes me agobian y los demasiado pequeños me incomodan por la falta de privacidad.

Un viaje de ensueño

Tailandia

Un viaje pendiente

Japón. Perú. Volver a hacer el Camino de Santiago…

EN POCAS PALABRAS

¿Qué persona ha sido fundamental en su carrera profesional?

Mis amigos con los que empecé a hacer teatro, y mi señora esposa con la que tengo más proyectos que tiempo para llevarlos a cabo.

¿Dónde nace su inspiración?

De escuchar y trabajar. Y de la ducha, claro

¿Cuál de sus proyectos se acabó convirtiendo en un proyecto más emocional?

Creo que, hasta el momento, la serie “Pequeñas Coincidencias”

¿Cuál es el secreto de su éxito?

No creer que tengo éxito y seguir trabajando incansablemente.

¿Cuál es su mayor fortaleza?

Creo que la perseverancia y la “perceberancia”.

¿Con que nuevos proyectos nos va a sorprender?

Este verano ruedo mi segunda película como director que se va a llamar “Playa de Lobos”

¿Qué hace cuando necesita desconectar?

Una botella de vino y alguien con quien tomármela

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiaría?

Comería menos azúcar

Una película que ha visto una y otra vez.

Cantando Bajo la Lluvia y Apocalypto.

¿Qué series de TV está viendo y cuáles recomienda?

El Encargado en Disney, The Boys en Amazon

Programa de TV que no se perdería

Tu Media Naranja, si volviese

Los deportes que sigue

Sobre todo el tenis.

¿Qué libro le ha generado el mayor impacto en su vida?

Las Aventuras de Tom Sawyer, fue el primer libro que me leí “para mayores”

¿Qué libros tienes en su mesilla de noche y cuáles recomienda?

No leo en la cama. Alguno de Emmanuel Carrère

Sus librerías favoritas

Han cerrado la librería Méndez, que ha sido siempre mi librería en Madrid, y han abierto un restaurante de comida rápida… Me ha dado mucha pena.

Un fin de semana perfecto.

El que dure 4 días o màs.

Un lujo…

Comer con las manos

Un vicio…

Los platanitos fritos

Un recuerdo especial de su infancia.

Todas las vacaciones con mis padres y mis hermanos.

¿Un sueño por cumplir?

El siguiente proyecto. Siempre el siguiente proyecto.