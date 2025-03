Jessica Bueno, tajante sobre su ruptura con Luitingo: "No queda otra"

Jessica Bueno ha retomado sus compromisos profesionales tras su ruptura con Luitingo. Tras un año y dos meses de amor, la pareja decidía tomar caminos separados, confirmando la noticia de su ruptura a finales del mes de febrero.

Además de lo que supone una ruptura tan mediática, la modelo también ha acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su conflicto con Jota Peleteiro y su actual mujer. Ajla Peleteiro ha cargado duramente esta semana contra la andaluza, protagonizando un enfrenamiento público en redes, después de que Jessica Bueno señalara al exfutbolista en Instagram de cancelar hasta en tres ocasiones los viajes que había cerrado para reencontrarse con sus hijos.

Jessica Bueno, convencida de su ruptura con Luitingo: "No queda otra, me da pena pero cuando tomo una decisión..." Europa Press

Ante esta queja, Ajla explotó contra la exmujer de Jota Peleteiro, cargando duramente contra ella. "Algunas personas están enfadadas contigo porque no están sufriendo como ellas pensaban que sufrirías. Por favor continúa decepcionándolas...", escribió. "Tienen el mejor padre del mundo. Los niños le adoran y estoy agradecida de ser su mujer. No puedo esperar a compartir recuerdos juntos sin tanta negatividad de los demás. Porque les guste o no los niños quieren a su padre y somos muy felices cuando estamos todos juntos. Nadie puede romper eso. Incluso si se empeñan".

Jessica Bueno reaparece enmedio de la polémica

Tras esta situación, Jessica Bueno ha reaparecido ante los medios con muchas ganas de hablar en Madrid. La modelo, a pesar del dolor que supone una ruptura, se mantiene totalmente firme con su decisión. Tal y como ha desvelado la sevillana, se encuentra "bien porque al final no queda otra". "Yo cuando tomo las decisiones de decir voy a estar bien, y voy a estar bien porque soy madre al final. Y yo tengo que estar bien, tengo que trabajar , tengo que seguir adelante y ya está", ha declarado sobre su separación con Luitingo, añadiendo que "si a ti te da pena imagínate a mí, pero lo intento llevar bien".

Muy tajante, Jessica Bueno también se ha pronunciado sobre la tensa relación que mantiene con Jota Peleteiro. "La situación no ha cambiado desde la última vez que estuve contando un poco, sigue todo... pero tampoco quiero entrar en detalles", ha zanjado sobre el asunto, evitando pronunciarse sobre las palabras de Ajla, la nueva esposa de exmarido.