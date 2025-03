Jessica Bueno, contra Jota Peleteiro: "Tengo un nudo..."

Tan solo unos días después de anunciar su ruptura con Luitingo, la modelo Jessica Bueno ha estallado públicamente contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Jota Peleteiro. Al parecer estaba previsto que los niños viajaran a Emiratos Árabes para estar con su padre, pero los planes cambiaron repentinamente.

El viaje se ha cancelado hasta en tres ocasiones, lo que ha provocado que Jessicahaya reaccionado públicamente. La modelo quiere dejar constancia de cómo su agenda profesional o sus planes son interrumpidos muchas veces por la falta de organización de su expareja, con el que mantuvo una relación de casi diez años.

"Se me coge el nudo que me duele, que parece que me falta todo. No es solo por eso (refiriéndose a Luitingo), es que tengo una impotencia y un cabreo por mis niños que yo no sé... Se supone que se tenían que haber ido el jueves de viaje, pero se canceló porque al final el domingo, pero se vuelve a cancelar porque al final el lunes. Tenía tanta ilusión mi hijo, que le dije que no pasaba nada y que podía faltar al cole porque va muy bien. El lunes también cancelado el viaje", ha dicho Jessica Bueno.

Los motivos del cambio de planes no han salido a la luz, lo que sí ha dejado claro la modelo hispalense es que no está bien jugar con la ilusión de nadie.

Bueno no ha aludido en ningún momento directamente a Jota Peleteiro, pero deja claro que el destinatario del mensaje no es otro sino él. Peleteiro vive actualmente en Emiratos Árabes con su mujer y el hijo que tienen en común, motivo por el que Jessica trata de que sus hijos vean a su padre lo máximo posible a pesar de la distancia.

No es el primer enfrentamiento que protagonizan Bueno y Peleteiro desde que pusieron punto y final a su matrimonio en noviembre de 2022.