Jessica Bueno y Luitingo rompen su relación: "El amor no puede con todo"

Jessica Bueno y Luitingo han decidido tomar caminos por separados. Ellos mismos han emitido un comunicado confirmando la noticia a sus seguidores. Un mes después de su vuelta del idílico viaje a Rivera Maya que realizaron, la modelo ha reaparecido en redes sociales, envuelta en lágrimas, y confirmando que ya no está con el músico: "No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así", confirmaba.

"Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo", revelan. "No ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara. Hay ocasiones en que el amor no puede con todo y las circunstancias que nos rodean nos han superado", ha confesado.

Luitingo y Jessica Bueno Instagram

La pareja estaba atravesando momentos complicados debido a la situación judicial de la modelo con su ex, Jota Peleteiro. Una situación en la que Luitingo la ha apoyado incondicionalmente. "Cada uno por caminos diferentes para cuidar de nosotros mismos, pero siempre teniendo presente el cariño que nos guardamos", revela la ex del futbolista sin dar más detalles de los motivos de la separación. "Nos quedaremos con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos. Ojalá muchos de esos momentos hubiesen sido eternos", concluía.

También ha querido añadir que la separación no está motivada por la existencia de terceras personas: "que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes, que siempre nos hemos tenido respeto mutuo y guardado lealtad. No nos gustaría que mancharais con mentiras una historia de amor que ha sido preciosa".