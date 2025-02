Joaquín Sánchez, tentado por Claudia Bavel. ¿Se resistiría en "La isla de las tentaciones"?

La creadora de contenido para adultos Claudia Bavel se ha convertido en una bomba que detona por partes. Primero fue Iker Casillas. En enero, pocas horas después de que salieran a la luz imágenes de los dos saliendo de un hotel, el exfutbolista comentó: "Muy ilustrativas las fotos. El reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. ¿No dicen más las imágenes que las palabras?". Claudia, que aprovechó para pasar por caja, fue más explícita en el programa "¡De viernes!", donde concedió la primera entrevista televisiva: "Iker y yo tenemos una relación desde hace un año y medio. Conocí a Iker a través de las redes sociales, interactuamos con likes y al final empezamos a hablar por chat privado. Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos".

Iker Casillas y Claudia Bavel Gtres/Claudia Bavel

A continuación, los protagonistas emitieron sendos comunicados. Ella reclamando su derecho a compartir sus "experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros”. "Lo que he compartido -dijo- se basa en hechos reales que forman parte de mi vida y de mi experiencia personal". Añadió que se reservaría “las acciones necesarias” para proteger su "integridad y reputación frente a cualquier intento de desinformación o ataque infundado".

Claudia Bavel, modelo Instagram

También Casillas compartió un texto calificando los hechos de "inadmisibles" y reivindicando su derecho a mantener su vida personal en absoluta privacidad. Consideró "difícil" de aceptar que "determinadas personas acudan a programas" para hablar de él y su entorno. "No todo vale para ganar audiencia, obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida".

El último hombre en liza es el futbolista Joaquín Sánchez. De acuerdo con la joven, el excapitán del Betis también habría intercambiado en 2023 con ella algún mensaje subido de tono. El programa "Ni que fuéramos Shhh" mostró el viernes algunas de sus conversaciones. Aunque no se conocen personalmente, sí trataron de concertar una cita en Barcelona y ella le envío alguna fotografía insinuante. "Me quedé anonadado… Me tendré que tocar por tu culpa", respondió el excapitán del Betis. "El día que coincidamos será de órdago", se lee en otro de los mensajes difundidos.

Joaquín y Susana Saborido forman una de las parejas famosas más sólidas y admiradas por su sentido del humor. La familia protagoniza "El capitán en América", un documental producido por Atresplayer en el que la pareja y sus dos hijas, Salma y Daniela, de 14 y 18 años, emprenden un divertido y emocionante road trip con algunas de las rutas más icónicas de la costa oeste de Estados Unidos dejando momentos divertidos y emocionantes.

Joaquín Sánchez pone a prueba su matrimonio con una boda exprés en Las Vegas Atresmedia

En el último capítulo, Joaquín y Susana se casaron de nuevo, esta vez en Las Vegas y en presencia de sus hijas, encargadas de entregarles las arras y dedicarles unas bonitas palabras. De momento, el exfubolista no se ha pronunciado y su mujer continúa sumando seguidores en sus redes sociales donde su popularidad le está permitiendo ser imagen de diferentes marcas con las que crea contenido.