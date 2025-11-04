Jonathan Bailey es "el hombre vivo más sexy del mundo"

Si algo hace muy bien la cultura pop -además de generar deseo, fanatismos y obsesiones globales- es institucionalizar rankings imposibles. Desde "los mejores discos de la década" hasta "quién debería ser el próximo James Bond". Pero hay un ranking que ha terminado por convertirse casi en patrimonio cultural norteamericano: el hombre vivo más sexy del mundo de People. Y 2025 se decanta, con una claridad casi cinematográfica, por Jonathan Bailey.

El actor británico -que a estas alturas ya no es solo "Lord Anthony Bridgerton", y que consolidará su estatus este invierno con Wicked en su versión para cine, donde interpreta a Fiyero- no parece darle demasiada solemnidad. "Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo (ríe). Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares lo descubran", ha dicho al conocer el resultado.

Que Bailey juegue la modestia tiene gracia. Porque People no nombra a cualquiera. Y porque este año, además, se cumplen 40 años del número especial, del rito, de la tradición. En la que figuran Patrick Dempsey, John Legend, Channing Tatum, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson "The Rock", Denzel Washington, David Beckham y Matthew McConaughey.

La elección no es casual: Jonathan Bailey lleva un año completo en un carril de consagración internacional. Desde su salto global definitivo en la segunda temporada de Bridgerton, la confirmación de que será el romántico musical de Wicked (probablemente el musical cinematográfico más esperado desde La La Land), sus campañas de moda de lujo, y su forja de estrella en la era post-closet y post-macho indestructible. Bailey, abiertamente gay, nunca ha jugado a esconderse, pero tampoco ha hecho de su sexualidad el “tema”. Ha preferido el trabajo. Y eso se siente refrescante. Moderno. No programático.

Que People lo elija es coherente: Bailey es, hoy, la definición pop de belleza masculina contemporánea. Y también un espejo del tipo de masculinidad que el mainstream se permite ahora: menos intimidación, más sofisticación. No es que "la sensibilidad sea sexy": es que es la nueva forma de sexy.