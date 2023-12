Jorge Bárcenas habla como nunca de su relación con Victoria Federica

Ya han pasado casi dos años desde que Victoria Federica y Jorge Bárcenas decidieron tomar caminos separados. Su relación nunca se confirmó de forma oficial, ni tampoco la ruptura, y los dos han guardado un silencio sepulcral a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, el DJ acaba de dar un paso al frente y se ha pronunciado como nunca sobre el romance que mantuvo con la hija de la infanta Elena y la presión mediática que eso supuso para él.

"Creo que cada uno, cuando tiene pareja, se lleva de la mejor manera que puede. Se disfruta, se es feliz, y a mí me tocó una cosa que era algo más mediática de lo normal", comienza diciendo Bárcenas en su visita a la fiesta Christmas de Starlite celebrada en IFEMA de Madrid. Aun así, el DJ hace balance y considera que gestionó todo lo bien que pudo la presión mediática con la que tuvo que lidiar, olvidando que más de una vez fue protagonista de los titulares por enfrentarse a la prensa: "Yo creo que lo he llevado de la mejor manera posible. Lo hemos llevado genial, siempre siendo educados y respetuosos con todo el mundo, disfrutando nosotros y centrados en nuestro trabajo".

Más tarde, Bárcenas reflexiona y reconoce que no está seguro de haberlo hecho todo lo bien que debía, pero recalca que actuó con las herramientas de las que disponía en ese momento. "Con los valores que tengo y la educación que me han dado en casa, siempre os he tratado a vosotros de la mejor manera posible", comenta a los reporteros.

Jorge Bárcenas confiesa cómo fue su mediática relación con Victoria Federica: "No sé si lo supe gestionar o no" EUROPAPRESS

Por último, el DJ aclara en qué punto se encuentra su relación con Victoria Federica dos años después de su ruptura, y parece que entre ellos sigue habiendo muy buena sintonía: "Tenemos buena relación. Coincidimos en eventos y tal, y bueno, voy a disfrutar del concierto".

Desde que terminó su romance, a ninguno de los dos se les ha conocido otra pareja estable, aunque a Victoria Federica se le ha visto en varias ocasiones en actitud muy cómplice con otros chicos a los que algunos medios han etiquetado como su nueva ilusión. El último, Álex Recort, un atractivo joven con el que se fue de cena después de coincidir en un evento de trabajo.