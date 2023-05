Jorge Bárcenas por fin se sincera sobre Victoria Federica un año después de su ruptura

Ya ha pasado un año desde que se dio a conocer la ruptura entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas. Ninguno de ellos se pronunció en su día, manteniendo la discreción que mostraron durante todo su noviazgo. El DJ conoce cuál es la posición de su expareja y nunca se ha pronunciado públicamente sobre ella, pero acaba de romper su silencio para dejar claro que, a pesar de su separación, la cordialidad y el cariño que ambos se profesan sigue estando muy presente.

Aunque Bárcenas no ha querido responder a las preguntas sobre el supuesto ataque de celos que sufrió Victoria Federica por el acercamiento de una compañera influencer al DJ, sí ha recalcado ante la prensa que la nieta del Rey Juan Carlos y la Reina Sofia “es muy buena y me alegro un montón, de verdad, de que le vaya genial. Es una chica estupenda”. El joven presume del “lujazo” que para él supone poder llevarse bien con su expareja, a la que sólo dedica buenas palabras: “Todo lo bueno que le pase me alegro”.

Aunque no ha querido entrar en muchos detalles, Bárcenas también ha desmentido ese presunto affaire con una amiga de Victoria Federica asegurando que su corazón está “muy tranquilo” y centrado en su carrera musical.

Aunque se gana la vida -y con cierto éxito- como DJ y quiere seguir creciendo en este sentido, Jorge Bárcenas no descarta aprovechar su proyección pública y dar el salto a la pequeña pantalla como concursante de algún reality show: “No lo he pensado, pero nunca digas nunca. No se sabe”. Eso sí, no parece que su debut televisivo vaya a ser en la próxima edición de “Supervivientes”, puesto que el exyerno de la infanta Elena reconoce que ni siquiera sabe de qué programa se trata.