Jorge Javier felicita a Sánchez con una sugerente fotografía: "Perro, hazme tuyo una vez más"

A pesar de las multitudinarias manifestaciones que se han llevado a cabo en toda España contra la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, el líder socialista ha logrado sumar los apoyos necesarios en el Congreso para repetir como presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años. Las reacciones no se han hecho esperar, y entre todas ellas destacan la de Jorge Javier Vázquez, que siempre ha mostrado su apoyo tanto al PSOE como al recién nombrado líder del Ejecutivo.

Aunque el otrora presentador de "Sálvame" se ha mantenido alejado de las redes sociales en los últimos meses, acaba de volver para enviar un mensaje de lo más picante y sugerente a Pedro Sánchez. "Perro, hazme tuyo una vez más", dice el de Badalona junto a una imagen en la que aparece con un pequeño bañador que deja muy poco a la imaginación, posando para la cámara frente a un puesto de comida y bebida en la playa.

Además, Jorge Javier Vázquez augura un mal futuro para el principal rival del presidente del Gobierno, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, y lo compara con el batacazo que él mismo se dio cuando se canceló el último programa con el que Telecinco apostó por él: "Feijóo va a durar en el Congreso lo que Cuentos Chinos en Telecinco".

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Jorge Javier muestra su posición a favor del socialista, con el que mantiene una buena y estrecha relación. De hecho, fue el propio Pedro Sanchez quien desveló que se puso en contacto con el presentador para manifestarle su apoyo tras la cancelación de "Sálvame". "Cuando se dio a conocer que salía de Mediaset tuve una conversación con él y le deseé mucha suerte. Es un monstruo de la televisión y que no continúe presente en las pantallas me parece un error y una lástima", comentó en su entrevista en "Lo de Évole" antes de las últimas elecciones generales.