Jorge Javier Vázquez reaparece y revela dónde se encuentra: “Hasta siempre”

“A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si, como no lo sé, mejor espero”. Con estas palabras se despedía hace dos meses Jorge Javier Vázquez de sus seguidores en redes sociales, tras un tiempo alejado de la pequeña pantalla, y desde entonces no ha vuelto a dejarse ver ante la opinión pública.

Los detalles sobre su paradero, su futuro profesional o su estado de salud llegaban a cuentagotas, pero por fin el de Badalona ha reaparecido ante sus seguidores de Instagram.

Jorge Javier Vázquez ha compartido un fragmento del monólogo que la actriz Nacha Guevara interpreta en su obra “Nacha en pijama”, un espectáculo que el presentador fue a ver tres días seguidos. “Los tres acabé llorando a lágrima viva escuchando el monólogo final. Cenando, el domingo, me dijo algo precioso: 'Jamás olvidaré cómo me mirabas desde la platea'. Como si fuera un adolescente de 17 años. Y que cuando pronunció lo de 'sé que han cruzado fronteras para oírme' y se dirigió a mí, no pudo detenerse mucho en las palabras porque también estaba muy emocionada”, cuenta el que fuera conductor de “Sálvame”.

Jorge Javier pone sobre la mesa “el papel terapéutico del teatro” y revela que se encuentra en Buenos Aires, hasta donde ha viajado para reencontrarse con Nacha Guevara: “Para verla, para agradecerle todo lo que me enseña desde la distancia a través de sus charlas y de sus entrevistas. Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento”.

Parece que su escapada está sentándole muy bien después de los baches profesionales por los que ha pasado en los últimos meses. Jorge Javier Vázquez ha cargado pilas y se siente agradecido con todo el que ha sacado un minuto de su tiempo para mostrarle su apoyo. “Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable”, dice antes de escribir las últimas dos palabras que suenan a despedida: “Hasta siempre”.