José María Almoguera no puede morderse la lengua y habla de las “mentiras” de su ex

Los tres bandos en conflicto que supone la situación familiar en casa de las Campos sigue avivando el fuego. Éste amenaza con descontrolarse, pero mientras todos piden cordura y llaman a la calma pidiendo el fin de las hostilidades, elevan el tono con más reproches. Así lo ha hecho por última vez Paola Olmedo, que ha sumado nuevos desafíos contra Carmen Borrego. Considera que su exclusiva en ‘TardeAR’ ayudará a que se la entienda mejor y así regresar al anonimato. Lo que quizá no contase es que su exmarido, José María Almoguera, estaba dispuesto a responder. Y no ha tardado mucho, pues horas después de mostrarse los primeros extractos de su primera entrevista en televisión él se ha mostrado de lo más tajante. No le ha gustado nada lo que ha contado y no duda en calificar sus palabras como “mentira”.

La madre de su hijo le acusa a él de haber gestionado la exclusiva de su embarazo con su madre a sus espaldas, algo ya desmentido también por el director de la propia revista. También le ha sentado mal que haya retado a su madre poniendo sobre la mesa su papel como abuela, aunque él también lo haya hecho semanas atrás. Pero quizá lo que antes ha querido desmentir es la versión que mantiene Paola Olmedo sobre que intentó tender puentes con su suegra para aclarar sus diferencias, pero que fue él quien se lo impedía: “Le he pedido muchas veces a José María sentarme a hablar con su madre y él no ha querido”, decía. Almoguera sentencia que eso “es mentira, pero bueno. Me parece que todo el mundo se inventa todo y ya está, no pasa nada. Aquí que cada uno haga lo que quiera”.

El hijo de Carmen Borrego no ha encajado bien los primeros extractos de las cuatro horas de entrevista que su exmujer ha realizado para explicarse con el público. Ella considera que todos la ven como “la mala de la película”, de ahí que quiera confesar su verdad. Su exmarido tiene muchas ganas de responderla, pero no puede hacerlo a pie de calle, como así ha hecho para ‘Vamos a ver’. No ha podido morderse la lengua y ha terminado tachando de “mentira” lo que ha visto por ahora. Ya se explayará más dentro de dos días, en ‘De viernes’, donde tiene una cita para acudir al plató y su contrato le sella los labios frente a micrófonos ajenos.

José María Almoguera al principio decía que “no estoy enfadado para nada”, pero al final se ha rendido ante la evidencia: “Un poquito, cuando hay mentiras de por medio, pues se enfada uno”. Ya emplazará sus explicaciones en el plató donde debutará como personaje público de pleno derecho, después de su cambio radical de actitud ante los medios. De blindar su vida a la prensa, poco a poco se ha ido acercando hasta ser él quien busca nutrir de contenido la crónica social. Es por eso que ahora ha aprendido a manejar sus tiempos y si bien ha querido dejar claro que su ex cuenta “mentiras”, no ha querido opinar sobre otras cuestiones también puestas sobre el tapete mediático. Es así cuando le preguntan sobre Carmen Borrego, que él responde que “no tengo nada que decir”, lo mismo que sucede cuando tratan de buscar una reacción a que su prima, Alejandra Rubio, le llamase “niñato”: “No tengo nada que decir, muchas gracias”.