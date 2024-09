Paola Olmedo tensa más la cuerda con Carmen Borrego con alguna “mentira”

Si no es uno, es el otro, pero el conflicto en el clan Campos continúa generando titulares y manteniendo al público pegado frente al televisor. Y es que la batalla se ha trasladado de las revistas de papel cuché a los platós, donde José María Almoguera y Paola Olmedo han dado el salto definitivo. Carmen Borrego no puede más, pues después de la primera entrevista de su hijo de este viernes, donde ya salió escaldada, días después lo hace su exnuera con ganas de poner su vida patas arriba. Lo hace en exclusiva para ‘TardeAR’, con una nueva hornada de reproches hacia la suegra y su exmarido, aunque con la esperanza de que sus declaraciones no tengan respuesta y el tema caiga en el olvido y recupere su ansiado anonimato. Ese con el que no podrá disfrutar de exclusivas muy bien pagadas, pero sí de cierta salud mental. Aún no ha hecho ejercicio de este deseo, aunque sí ha plasmado varias veces que su intención es la de desaparecer del foco mediático. No sin antes avivar el fuego por una última vez.

José María Almoguera, Paola Olmedo, Terelu, Carmen y María Teresa Campos Lecturas

En el fragmento que el programa de Ana Rosa Quintana ha mostrado este martes, Paola Olmedo centra su atención en su boda. Ese instante feliz que quedó empañado por culpa, como no podría ser de otra manera, de su suegra, aunque reconoce que ella “se lo tomó muy bien”. Ella asegura que quería algo íntimo y familiar, alejado del bombo que rodea a la familia de su marido, pero que finalmente se tiró la casa por la ventana, como así se mostró en la exclusiva que concedieron a la revista ‘Lecturas’: “Eso no sé cómo pasó. Para mí, fue bonito. Sí que hubo un momento tenso por las fotos, porque nadie podía sacar el móvil. Carmen era la que más estaba pendiente”. No le dejaron disfrutar de su mágico día como le hubiese gustado.

No obstante, la ahora exmujer de José María Almoguera no cuenta toda la verdad. Al menos el director de la citada publicación, Luis Pliego, no duda en señalar que miente en el mismo plató donde se han emitido las imágenes: “Ella firma el contrato. Ella está de acuerdo en vender la exclusiva de la boda. Ella cobra la mitad”, sentencia, desmontando esas quejas. Además, ha querido recordarle que sus problemas mediáticos no nacen a raíz de ese reportaje por su enlace, sino por las declaraciones desafortunadas que hizo sobre su familia política: “Lo que decía a Carmen es verdad. Va a durar unos meses y se van a olvidar de ti. Pero si pones a parir a todo el mundo… El problema no es la exclusiva es haber sacado la lengua a pasear. La boda la organizaron ellos. Ella ha entrado en una dinámica de quejarse de todo”, lamenta el hombre con el que negoció dicha exclusiva, que se lleva las manos a la cabeza con sus declaraciones.

Lo mismo que sucede con la propia Carmen Borrego, que lleva semanas denunciando que Paola Olmedo no está diciendo la verdad. Pero más le duele no que le deje ante el mundo como interesada o hable de supuestas malas artes para hacerse de oro con las exclusivas de su hijo y su nuera. A la colaboradora lo que le ha hecho daño de sus palabras ha sido la referencia a su papel como abuela, el cual no puede desempeñar ante la negativa de la pareja: “Si quieres ejercer de abuela, no hables, actúa”, le retaba. Carmen recogía el testigo este mismo martes en ‘Vamos a ver’: “Siento muchísimo que Paola esté mal. No creáis que me dé igual que esté llorando, porque no me da igual. Es la madre de mi nieto y no voy a hablar mal de ella”. Después puntualiza que jamás ha hablado de dinero y exclusivas con ella, tan solo con su hijo, de ahí que no piense puntualizarla nada. Pero sí sobre la venta del reportaje sobre su embarazo, que parece ser el tema que más le daña: “Ella puede decir lo que quiera, pero en la conversación estaban presentes los dos y no fue una llamada o un WhatsApp. Fue en el salón de mi casa y los dos tenían conocimiento. Luego se arrepintieron, pero… yo me entero de que no quieren hacerlo el viernes por la noche en directo en el ‘Deluxe’ y me quedo sin habla y pienso cómo soluciono yo este marrón. El sábado por la mañana llamo a mi hijo y él me dice que hable con Paola y yo hablo con Paola. Cuento lo que pasó, asumo mi equivocación y mi culpa, pero yo no estoy loca”, se defiende una vez más, por enésima vez, de la misma acusación.