Josema Yuste cumple 70 años: "Si me faltara la ilusión estaría muerto en vida"

Es uno de los humoristas más populares de este país. Josema Yuste cumple 70 años, 45 después de que irrumpiera en el panorama artístico nacional con "Martes y Trece", considerado como el mejor exponente de la originalidad y el ingenio en el mundo del humor. El dúo acabó en ruptura, pero ha dejado un poso difícil de superar.

"Pienso presumir de que no aparento la edad que figura en mi carnet de identidad, me cuido mucho, pero a nadie le gusta cumplir años, aunque yo no hago caso al paso del tiempo, no pienso en ello, hago ejercicio y todo lo que sirva para encontrarme bien. Soy un jubilado a medias, que sigue haciendo teatro, que es lo que me divierte. Pero me canso lo justo... Lo que no me falta es la ilusión, porque si la pierdes estás muerto en vida".

¿Qué balance hace de estos setenta años de vida?

Muy positivo, sería injusto quedarse con lo malo, en mi siempre prima lo bueno. Gracias a Dios, no tengo una enfermedad grave, gozo de buena salud, cuento con el cariño de mis seres queridos, no me falta el trabajo en la profesión que he elegido, me acompaña el éxito en el teatro...

Su esposa María José es la "culpable" de ese bienestar emocional.

Llevamos juntos desde el año 1987 y trajo la felicidad a mi vida.

Qué mal lo pasó cuando le diagnosticaron un cáncer de mama...

Sí , pero lo cogieron a tiempo, siguió un buen tratamiento y ahora se encuentra muy bien.

Ahora se cumplen 45 años de la aparición de "Martes y Trece". ¿Cómo recuerda esa etapa de tu vida?

Efectivamente, pero llevo más tiempo trabajando solo que cuando formaba dúo con Millán Salcedo. Y si te soy sincero, nunca he echado de menos a "Martes y Trece". Lo cual no significa que reniegue de aquella etapa de mi vida. Estoy enormemente agradecido a mi compañero Millán y al cariño del público que nos seguía. Hubo muchas luces y algunas sombras, un desgaste e hicimos muy bien en separarnos.