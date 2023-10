Josema Yuste: "No creo en Dios, pero no soy agnóstico ni reniego de la religión"

Es la primera vez en toda su carrera que Josema Yuste interpreta el personaje de un cura en el teatro, y lo hace en la obra “Que Dios nos pille confesados”, en la que el actor da vida a un personaje que vive de la estafa y se hace pasar por sacerdote para alcanzar sus propósitos delictivos.



Pregunta: ¿Qué esconde ese personaje?



Respuesta: Es un ladrón de guante blanco un poco chapucero. Se dedica a llevar la imagen de santa Encarnación de la Perpetua Penumbra, patrona del hogar, y un cirio enorme por los pueblos. Lo deja unos días en cada casa con la promesa de que protegerá a sus moradores. Y ahí les saca un buen dinero. La función es, en cierto modo, una parodia de las historias de misterio de Agatha Christie.

Cartel de 'Que Dios nos pille confesados' Redes sociales



P: ¿Cómo se siente enfundado en un hábito?



R: Muy cómodo, además me queda muy bien, o eso dicen.



P: Me he enterado que en su infancia fue monaguillo.



R: Vivía frente a la iglesia de La Milagrosa madrileña, iba a Misa y en algunas ocasiones hice de monaguillo, pero en un templo de Cercedilla.



P: ¿Es un hombre creyente?



R: No voy a Misa hace mil años, sinceramente, no creo en Dios. Pero tampoco soy agnóstico ni reniego.

P: ¿Pero, cree en algo?



R: En esas monjas y sacerdotes que se dedican a ayudar a los demás sin buscar el menor protagonismo, por puro altruismo. En los que sacan a los niños de la calle y ayudan a los más necesitados. Creo en los que están al pie del cañón.



P: ¿Y cuál es su religión?



R: Respeto todas las religiones, pero creo más en la católica que en otras que son demasiado fanáticas.



P: ¿Qué impresión le produce el Papa Francisco?



R: No me cae muy bien. Es de esas personas a las que veo y escucho y no me las termino de creer.