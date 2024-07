Jota Peleteiro se casa por sorpresa en Arabia Saudí bajo la tradición del Islam

La vida amorosa de Jota Peleteiro es de lo más intenta y no deja de sorprender a propios y extraños. El futbolista ha pasado de formar una familia con Jessica Bueno a anunciar que se había convertido al Islam, sobre lo que muchos de sus fans continúan preguntándole. Pero quizá lo jugoso está en cómo después de la modelo intentó probar suerte con Miriam Cruz, con la que incluso llegó a plantearse una boda. Pero la ruptura llegó antes del ‘sí, quiero’. Algo que no le ha importado demasiado, pues cuatro meses después encontró de nuevo el amor, en los brazos de la hermosa Ajla Etemovic, una maniquí de origen serbio que se acaba de convertir en su nueva y flamante esposa, para sorpresa de todos.

Jota Peleteiro y Ajla Etemovic Instagram

Así o ha dado a conocer el propio futbolista en sus redes sociales, desvelando que es ya un hombre casado. La boda, a espaldas de todo el mundo para proteger sus planes de contraer nupcias y mantener alejadas las miradas indiscretas, ha tenido lugar con Arabia Saudí como telón de fondo. Mediante una fotografía, el futbolista posa pletórico al lado de la mujer que se ha convertido es su cónyuge mediante el rito árabe, como así se desprende de las imágenes que están causando sensación en las redes sociales. Instantáneas donde se destaca que él es quien va vestido de riguroso blanco, como así establecen las leyes religiosas basadas en los mandatos de Mahona. Ella, muy elegante, optó por el tradicional negro, dotando a su estilismo nupcial de brillos gracias a la pedrería bodada que acentuaba su poder.

“Nuestra boda saudí en Abha”, escribía Jota Peleteiro a la hora de compartir la fotografía que ha supuesto un revuelo mayúsculo entre sus fans. Más incluso los rumores de embarazo de su ex, Jessica Bueno, que parece que han sido desmentidos tras dejar claro que se trata simplemente de unos kilos de más y no de un bombo. Eso sí, todo indica que la fotografía en cuestión del futbolista y su ya esposa modelo no es actual, sino que ha sido rescatada del baúl de los recuerdos para amenizar el día de sus seguidores. Y es que, como detalle, añaden un hashtag que así lo hace indicar: “#TBT”, que viene a referirse a algo que pasó en el pasado y se comparte más tarde a modo de recuerdo. Algo que ha planteado muchas dudas más, pues todos quieren saber cuándo fue el enlace, cómo se desarrolló y hasta el más mínimo de los detalles del ‘sí quiero’ mediante el rito árabe.

Jota Peleteiro y Ajla Etemovic Instagram

No es la primera vez que Jota Peleteiro le jura amor eterno a la mujer con la que comparte sus días. De hecho, parece tener muy clara la importancia de la institución del matrimonio y aunque haya acumulado malas experiencias, siempre está dispuesto a apostar por él. Así lo hizo en 2015 cuando se casó con Jessica Bueno, en su caso en Galicia, para después repetir la ceremonia con Marbella como escenario. Cinco años después se convirtieron en padres de su primer hijo en común, para un año después llegar el segundo. Jessica ya aportaba otro retoño, fruto de su romance con Kiko Rivera. Después llegó su sonada ruptura, con la aparición en escena de Miriam Cruz, con la que parecía que el jugador había encontrado la estabilidad emocional. De ahí que se plantease hacerla su mujer, mediante una nueva boda. No obstante, el desamor llegó antes que tan decisivo paso, hasta que cuatro meses después llegó la modelo serbia Ajla Etemovic, que en menos de un año ha logrado que su chico le ponga el anillo y le haga su esposa bajo los preceptos del Islam, religión que abrazó tras un viaje revelador a Kuwait.