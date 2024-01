Así es la verdadera relación que mantienen Juan Ortega y Camen Otte en la actualidad

El pasado 2 de diciembre la "espantá" de Juan Ortega a Carmen Otte, su prometida, a menos de una hora en el altar causó un gran revuelo mediático y, durante semanas, la "no boda" del torero y la cardióloga acaparó todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Ambos jóvenes se convirtieron en las personas más buscadas del territorio nacional y todas las miradas estuvieron puestos en ellos.

Casi dos meses después, Juan Ortega ha decidido romper su silencio y conceder esta mañana su entrevista más esperada en la COPE a Carlos Herrera. El diestro ha dado la cara tras el plantón de su prometida en Jerez de la Frontera y ha desvelado los motivos por los que decidió romper con Carmen Otte, con la que llevaba saliendo más de 10 años. "No fue fruto de un arrebato o un calentón, que yo soy una persona muy templada y me gusta pensar las cosas, sobre todo las importantes. La cosa venía de atrás, no fue un calentón ni un arrebato del momento. Eran problemas que yo venía arrastrando", ha confesado sobre su abrupta decisión.

Juan Ortega con Carlos Alsina en la COPE COPE

Los dos protagonistas de esta rocambolesca historia han vivido las peores semanas de su vida desde el fatídico 2 de diciembre y, a pesar de que se ha especulado mucho sobre una posible reconciliación, lo cierto es que Juan Ortega ha confirmado definitivamente su ruptura con Carmen Otte. Aún así, el torero ha asegurado que la relación que mantiene actualmente con su expareja es cordial y hay "respeto" y "cariño" entre ambos. "El cariño siempre", ha expresado.

"Ha mandado el corazón y los sentimientos, eso no se puede controlar. El corazón mandó más que la cabeza ese día. Si hubiera sido por la cabeza, hubiera tirado para adelante, porque era lo fácil. Si pienso en el día de mañana, no me hubiese perdonado nunca si lo hubiera dejado y al final me hubiera tenido que separar con hijos. Prefiero que las cosas se hagan bien, aunque se hagan tarde", ha declarado. Sobre ssi habrá en el futuro un acercamiento, Juan Ortega lo tiene claro: "No puedo responder porque, lo que sé, es que a Carmen la quiero mucho y que por nada del mundo me perdonaría volver a hacerle daño".