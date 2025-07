Judit Mascó, operada de urgencia tras sufrir un accidente jugando al tenis

Judit Mascóes una de nuestras bellezas más internacionales. Su carrera como modelo le ha granjeado muchas alegrías, siendo no solo un referente en España, sino también especialmente más allá de nuestras fronteras. Esto le ha dado una gran proyección laboral, conquistando otros muchos proyectos más allá de las pasarelas y los posados. Pero lo que siempre ha tratado es que el público se interese más en su trabajo que en su faceta más íntima, personal y, sobre todo, familiar. De esto no habla o prefiere ser cauta, incluso en sus redes sociales, donde ofrece un escaparate abierto a sus fans para su día a día.

Pero ahora le ha tocado informar de su mala pata. La maniquí ha sufrido un grave accidente que le ha llevado directamente al hospital y, de urgencias, a un quirófano. Tal y como ella misma ha querido dar a conocer a sus fans a través de varias fotografías de su maltrecho pie, ha sufrido un susto mientras se encontraba jugando al tenis. No tuvo demasiada suerte y en mitad del partido se lesionó, siendo incapaz incluso de abandonar la pista por su propio pie y teniendo que ser cargada a volandas para ser trasladada rápidamente a un hospital.

Judit Mascó, lesionada mientras jugaba al tenis

El dolor que experimentaba la modelo le hacía entender que la lesión en su pierna derecha no iba a ser algo sencillo de remediar o un mero susto. En un primer momento, tras ser trasladada al centro de salud, los médicos le realizaron una batería de pruebas para certificar qué le ha sucedido en concreto y encontrar la mejor solución a su mal. Así fue vendada para inmovilizar la zona, a la espera de que llegasen los resultados. Estos arrojaron un mal augurio, pues determinaron que era necesario y urgente que se pusiese en manos de los cirujanos.

“Jugando al tenis, rotuna del tendón de Aquiles. Ya operada y todo bien. Semanas por delante de reposo y mucha paciencia”, anunciaba de forma telemática la modelo, que se enfrenta a un complicado verano. Por culpa de su lesión en la pierna derecha no tendrá mucha soltura de movimiento estos meses estivales. También se le agria la idea de unas vacaciones, debido a que no podrá sumergir la pierna en el agua de cristalinas playas o refrescantes piscinas. Al menos no hasta que logre sanar y los profesionales que llevan su caso le den el visto bueno. Algo que ella misma entiende que será dentro de las próximas semanas, nada inminente. Le toca esperar y echar mano de la paciencia, mientras el calor aprieta y el vendaje le causa picor.