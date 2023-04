"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: así será la nueva vida de Alba Carrillo lejos de Telecinco

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 61

El estado de salud de Concha Velasco sigue estando sobre la mesa a raíz de las últimas declaraciones del entorno cercano de la actriz. Susana Uribarri publicaba hace unas semanas un mensaje en sus redes sociales en el que le deseaba una pronta recuperación: "Te quiero, mi Concha Velasco. Eres fuerte y todos te queremos. Gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora".

Recientemente, el pianista Pablo Sebastián, con quien Concha trabajó en su momento, destapó públicamente sus problemas de movilidad: "Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo que la ayudara y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas".

Aunque Manuel Velasco, hijo de la vallisoletana, se había mantenido en silencio, ahora ha decidido dar un paso al frente para tranquilizar a todos los seguidores de la artista: "Está estable, controlada y muy bien cuidada", desliza a 'Diez Minutos'.

Por otro lado, destacamos el tema de Alba Carrillo y su fulminante despido de Mediaset, anunciado en exclusiva por LA RAZÓN. Hablamos sobre cómo se gestó esta decisión y todos los motivos de la misma. Además, Alba es tan solo la primera ligada a la cadena de muchos otros que seguirán sus pasos.

Por último, el tema de la semana, que no es otro que la publicación de 'El chico de las musarañas', el libro escrito por Aless Lequio y Ana Obregón que ha salido al mercado este mismo miércoles. En él, y a falta de analizarlo en profundidad, Aless Lequio realizó confesiones del tipo "si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé. Quiero tener hijos, aunque ya no esté" o "tengo cáncer, peor lo peor de todo, tengo miedo". Ana Obregón tampoco se queda atrás contando el duro episodio que vivió tras el fallecimiento de su hijo: "Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme", dejando entrever que estaba dispuesta a quitarse de en medio.

