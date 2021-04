Jesulín pasa de ver a sus hijas Julia y Andrea

Según han hecho público en Sálvame Jesús Janeiro no ha aprovechado su desplazamiento a Madrid, dónde lleva varios días grabando “El desafío”, para ver a sus hijas. Ni a su primogénita Andrea ni tampoco a Julia Janeiro, que vive con su novio a las afueras de Madrid. Al menos eso es lo que ha asegurado Belén Esteban en el programa de Telecinco que no entiende cómo, una vez más, su ex no da un paso para ver a su hija.

La foto que ha provocado el gran enfado entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

El torero que ha pospuesto su anunciada vuelta a los ruedos se ha centrado, tras la pandemia, en su faceta más mediática participando en varios programas de televisión, entre ellos, ‘Dos parejas y un destino’, que comparte con Chenoa en TVE y participando en la segunda temporada de ‘El Desafío’. Por este motivo, apenas unos días después de que su hija Julia cumpliera la mayoría de edad, el torero viajaba a Madrid para grabar los retos de Antena 3 TV pero, los paparazzis que siguen sus pasos, no han podido captar imágenes de Jesulín con ninguna de sus dos hijas. Una decisión, la de no ver a sus hijas, que ha generado una enorme polémica en el programa dónde trabaja su ex, Belén Esteban, que ha aprovechado para cargar contra el de Ubrique.

Al menos esto es lo que asegura la de San Blas: “Lo normal es que quedara a comer con sus dos hijas, ¿no?. ¿Qué malo tendría que quedara con ellas?”. De sus palabras se deduce que le consta no sólo que no ha visto a su hija Andrea, sino tampoco a la hija que tiene con Maria José Janeiro: Julia.

Kiko Hernández aseguró que Jesús no veía a Julia desde hace meses

Hace apenas una semana, con motivo del 18 cumpleaños de Julia Janeiro, Kiko Hernández daba a entender que sí la relación de Jesulín con Andrea era nula desde hace años, con Julia tampoco atravesaba su mejor momento. El amigo de Belén Esteban aseguró que “hace muchos meses que no ve a Julia” aunque no aclaró los motivos de este distanciamiento entre padre e hija. Kiko Hernández llegó más allá y aseguro que “Sé que Jesulín y Campanario llevan mucho tiempo sin hablar con ella. No se aguantan, no se soportan”.

Julia Janeiro junto a sus padres, María José Campanario y Jesulín

El colaborador de Sálvame lanzaba una de sus bombas afirmando que “Julia se lleva fatal con sus padres”, una afirmación a la que, a través de sus redes, Juls, desmentía a su manera. La nueva estrella de Ubrique publicaba en sus stories un collage de dos fotografías en Instagram donde le siguen cerca de doscientas mil personas. La primera junto a su madre, María José Campanario sonriendo y disfrutando de un buen día de sol. La segunda, abrazada a su padre, y una frase, rodeado de corazones, en la que puede leerse: “Hasta donde la luz llegue”.

Así, con elegancia y saber estar, Julia Janeiro daba un sonoro zasca a todos aquellos que dudan sobre la relación que mantiene con sus padres, a los que adora aunque no los vea con la frecuencia de antes, desde que decidiera vivir con su novio en Madrid.

Belén Esteban acompañando a Andrea Janeiro en su fiesta de cumpleaños.

Belén Esteban: “Alucinarías si supieras la distancia que hay desde dónde está grabando a dónde vive nuestra hija”.

La de San Blas no ha desaprovechado la ocasión para tirar un par de dardos a su ex, aunque ha evitado hablar de la hermana de su hija ya que, según ha dicho, “que haya contado que las hermanas tienen relación no ha sentado bien a la otra parte”.

“Alucinarías si supieras la distancia que hay desde dónde está grabando a dónde vive Andrea. Además, con qué ponga la tele, ya sabe si estoy en casa o en Sálvame, así que no hay excusa”-ha dicho enfadada y haciendo una mueca de desagrado la colaboradora de Telecinco, ante lo que considera un nuevo desprecio del torero a su hija.