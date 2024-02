Julián Contreras se desdice, la vida del joven en la capital conquense

La pasada semana saltaba a los medios la impactante noticia de que Julián Contreras había decidido rehacer su vida lejos de Madrid y poner como destino Cuenca. En este lugar algunos vecinos detallaron para "Así es la Vida" que habían visto al tercer hijo de Carmen Ordóñez durante los últimos meses haciendo actividades cotidianas, como la compra o llevar a su gato al veterinario.

El propio Julián no tardó en desmentir la noticia a través de la periodista Almudena del Pozo: "Me dice que no está viviendo en Cuenca, que sigue en la misma casa en la que está desde hace más o menos 300 días. Que sí está mirando posibles destinos fuera de Madrid (...) y en esos posibles destinos, en los que se iría a vivir él con su padre, están principalmente los destinos de costa. Ellos quieren ir hacia el sur, hacia un sitio con playa donde sea más barato vivir", sostenía muy segura de las necesidades que tiene ahora Julián Contreras para empezar de nuevo.

Para sorpresa de nadie, debido a que no han sido pocos los testigos que han visto al polémico hermano de Fran Rivera y Cayetano, parece ser que el juego de Julián con la prensa no ha terminado y ahora ha confesado que sí está viviendo en Cuenca. Una vez más “Así es la Vida” ha puesto esta información a disposición de sus espectadores para desmentir lo que se había dicho con anterioridad.

Este martes ha sido José Antonio Avilés quien ha dejado las cosas claras y desvela que Julián Contreras vive a día de hoy en Cuenca, pero no quiere decir el lugar exacto para evitar que se le pueda notificar “alguna cédula de citación”: “Ha sido muy torpe. Si él hubiera dicho: 'No quiero que saquéis dónde vivo, porque no tengo ganas de tener a la prensa...', yo lo respetaría”, comenzaba explicando Avilés. "Confirmo que me ha dicho que vive en Cuenca y que por favor no diga dónde vive", se metía en materia para detallar la realidad de que "él no quiera que se diga dónde vive es que no quiere notificaciones judiciales".

Julián Contreras Gtres

Notablemente indignada ante esta información, Almudena del Pozo ha querido mostrar su desagrado a que Julián de a algunos periodistas una versión y a otros otra: "Sigue manteniendo que no está en Cuenca. A mi lo único que me puede molestar, llegados a este punto, es ¿qué gana mintiéndome y luego metiéndonos a todos en el mismo saco?", decía la colaboradora que habló con él hace tan solo dos días.