Julián Contreras Jr niega haber empezado una nueva vida en Cuenca

Ha pasado más de un mes desde quela excasera de Julían Contreras Jr hiciera público que el hijo de Carmen Ordóñez y Julián Contreras no pagaba la vivienda en la que estaba residiendo, unas declaraciones que no le han sentado nada bien y por las que tomará acciones legales por “difamación”. En las últimas semanas se ha hablado mucho de cuáles son los planes de futuro de Julián, que en estos momentos está volcado en el cuidado de su padre, el segundo marido de Carmen Ordóñez y que padece una severa enfermedad degenerativa.

Julián Contreras contraataca y acusa a su excasera de difamación: "Es miserable. No se puede consentir" Europa Press

No es de extrañar, tras haber protagonizado en los últimos meses varias polémicas, que hubiera puesto tierra de por medio para empezar de cero. Sin embargo, esta tarde en “Así es la Vida” se ha desmentido uno de los últimos rumores que lo situaba en Cuenca. Según apuntan varios medios, el hijo de Carmen Ordóñez se habría mudado al municipio para alejarse de la presión mediática y cuidar a su padre. A pesar de los testimonios de los vecinos del barrio donde se le ha visto en las últimas semanas, Almudena del Pozo ha transmitido las palabras con las que Julían habría desmentido esta información: “Me dice que no está viviendo en Cuenca, que sigue en la misma casa en la que está desde hace más o menos 300 días. Que sí está mirando posibles destinos fuera de Madrid (...) y en esos posibles destinos en los que se iría a vivir él con su padre están principalmente los destinos de costa. Ellos se quieren ir hacia el sur, hacia un sitio con playa donde sea más barato vivir”, concluye la televisiva haciendo alusión a cuál sería su próximo destino para empezar su nueva vida.

La situación de Julián no es la mejor y, a pesar de su iniciativa por rehacer su vida, aún le quedan muchos detalles que pulir: “Está en búsqueda de empezar de cero porque su situación no es nada fácil”, responde Almudena a sus compañeros cuando le preguntan si está en búsqueda de un trabajo real y no con un crowdfunding como ya había hecho en anteriores ocasiones como cuando pidió donativos para salvar la vida de su mascota.

Sin embargo, puede que estas afirmaciones solo hayan sido para evitar la presión mediática, ya que, como se ha podido saber desde el mencionado programa de Telecinco, se le lleva viendo desde antes de Navidades por Cuenca. Algunas de las fuentes consultadas sostienen que no estaría viviendo exactamente en Cuenca, sino en uno de los pueblos cercanos y se desplaza periódicamente al municipio para hacer la compra o asistir al veterinario, donde incluso tiene ficha para su gato Eliot.