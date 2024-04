Julián Contreras encuentra un nuevo hogar para mudarse con su padre, pero sin su perro Rocky

Julián Contreras se encuentra en pleno cambio. Hace unos meses saltaba la noticia de que había decidido instalarse en un pequeño pueblo de Cuenca junto a su padre. Con una limitada economía, a pesar de que haya rechazado trabajos interesantes, no es capaz de maniobrar como a él le gustaría. Según había contado el hijo de Carmen Ordóñez estaría interesado en buscar una nueva residencia en la costa, por lo que no ha extrañado que volviera a hacer el equipaje para buscar un nuevo lugar al que llamar hogar.

Hace unos meses se daba la noticia de que Julián estaría buscando una nueva residencia en Córdoba y, aunque en ese momento no encontró nada que se adaptara a sus posibles, en esta ocasión parece que ha tenido mayor suerte. Desde “Así es la Vida” han descubierto su localización, pudiendo hablar con Julián Contreras y algunos vecinos de la localidad cordobesa a la que se ha trasladado. El apartamento escogido estaría a las afueras de la ciudad y contaría con gimnasio y piscina. “Hace dos días me encontré al padre y a él, estaban paseando los dos juntos. Las vecinas le reconocían. Es muy simpático”, comenta una de las vecinas a la que han podido preguntar en el citado programa.

Julián Contreras Gtres

Sin embargo, la situación no sería tan bonita como se pinta. Y es que, en esta nueva aventura no hay cabida para Rocky, el perro que rescató Julián y ha cuidado con gran cariño: “Es una lástima y una tristeza enorme que tengo. Si alguien está interesado, es el perro más dulce y más maravilloso del mundo”, explicaba a las cámaras del programa. Aunque no ha trascendido el motivo que le habría llevado a tomar esta decisión, los colaboradores han apuntado a que puede que la casera no admita que vivan con ellos animales de ningún tipo.

Una decisión que no habría visto con buenos ojos Sandra Barneda: “Yo me he quedado fatal, pero ¿Por qué quiere dar en adopción a Rocky? A mí la verdad me ha entristecido mucho esto, porque hay que proteger al perro ¡Pobre perro! ¿Es qué acaso puede hablar el perro? Me parece muy fuerte que diga que quiere dar en adopción al perro”, arrancaba cuestionando su decisión. Alejandra Rubio no ha tardado en unirse a su argumentación, protestando por la justificación de que no se permiten perros en la vivienda: “Te vas a otro sitio, te buscas otra casa, porque un perro es como un hijo”.