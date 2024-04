Julián Contreras, atacado por un perro famélico en Cuenca

Julián Contreras está luchando por recuperar la normalidad en su vida, aunque los problemas económicos -aunque rechace jugosos trabajos-, la salud de su padre y el distanciamiento con sus hermanos no le han dejado muchas opciones para maniobrar a su antojo. Es por eso que se ha instalado en un pequeño pueblo de Cuenca, donde busca reconducir su vida mientras cuida de su progenitor, aquejado de un glaucoma. Sin embargo, su estancia en su nuevo hogar no está siendo sencilla. Al menos no ahora, que ha sufrido el ataque del perro de uno de sus vecinos y, al parecer, poco o nada puede hacer para evitar que esto vuelva a suceder.

Julián Contreras en una imagen de archivo Instagram

Al menos eso es lo que ha adelantado Pepe del Real en la tarde de este jueves en ‘Vamos a ver’: “Ayer recibí una llamada telefónica de la localidad donde reside actualmente Julián Contreras, Villar de Cañas, en Cuenca, a hora y media de la capital. Me dicen que había sido atacado por un perro”, suelta la bomba el periodista, ante la atenta mirada de sus compañeros en plató. El suceso tuvo lugar hace unos días, pero no ha trascendido hasta ahora: “Julián Contreras iba paseando con su perro, una mascota que adoptó porque se la encontró abandonada. Mientras iba paseando, el perro de un vecino atacó a su mascota y a él”, narra el colaborador de Joaquín Prat, detallando cómo el protagonista ha salido herido al tratar de salvar a su mascota de la agresión del perro de un vecino.

“Decido llamar a Julián y él me dice que hubo un ataque por parte del perro de su vecino a su mascota. Él tuvo que intervenir para separar a los dos perros. Su mascota fue la que peor salió parada, pero a él afortunadamente no le pasó nada”, matizó Pepe del Real. Según explicaba, el perro agresor se habría escapado de una de las fincas cercanas al chalé en el que vive Julián Contreras. Según el periodista, es común en la zona que algunos vecinos “tengan perros como si fuesen alarmas” para proteger su propiedad y plantea la posibilidad de que el perro llevase “dos semanas sin comer”, de ahí el motivo por el cual se habría escapado y quizá atacado a la mascota del hijo de Carmina Ordóñez.

Julián Contreras Instagram

Por fortuna, Julián Contreras parece que no ha sufrido males mayores de su encontronazo con el perro del vecino. No sucede así con su propio can, que sí ha resultado herido del violento encuentro. Pero quizá lo peor no sea solo esto, sino también la impotencia que siente ahora el hermano de Fran Rivera al no poder hacer nada para remediarlo: “También me dice que llamó exaltado a la secretaria del Ayuntamiento para decirle que necesitaba ayuda (…) el perro está herido, pero no le hicieron caso, porque él no es inquilino de la casa donde vive”, zanja. Y es que Alessandro Lequio quiso aprovechar que se hablaba de perros para continuar su vendetta personal contra Carlo Costanzia y señalar que él, con antecedentes penales, no puede tener la raza de perro que lleva de paseo sin bozal y, en ocasiones, suelto. Todos en plató rompieron a reír, no porque no lleve razón, sino porque se vio clara su intencionalidad de reconducir la conversación a los hijos de Mar Flores, como así lleva disfrutando estas semanas convulsas para ellos.