Julián Montiel, que dice ser hijo de Manolo Escobar, renuncia, de momento, por problemas económicos, a poner la demanda de paternidad

La verdad es que su parecido con el cantante fallecido es más que evidente. El también es cantante y su voz es muy similar a la del recordado Manolo. Según Julián, “mi madre, Carmen, mantuvo algunos encuentros en secreto con Escobar, su esposa Anita no podía tener hijos y él soñaba con ser padre de un niño biológico. En cierto modo, mi madre pudo ser un vientre de alquiler, eso es lo que me dieron a entender en Almeria, la tierra de nacimiento de Manolo. Y ya me cuadró todo.”

Julián Montiel y Manolo Escobar Getty/Julián Montiel

Si es como dice, por qué Escobar no se hizo cargo de usted.

Por una serie de circunstancias relacionadas con el marido de mi madre, creo que le dijeron a Manolo que yo había muerto…

Y su situación económica le impide demostrar quién es su verdadero padre biológico.

Sí. Mire le aseguro que estoy convencido de que mi progenitor es Manolo Escobar, y si algún día puedo pagar todo lo relacionado con el proceso de la demanda tiraré para adelante.

¿Es más por una cuestión de dinero, para reclamar parte de la herencia, o le mueve una motivación emocional?

Le voy a decir algo: todo el mundo me dice que soy clavado físicamente a Manolo, que mi voz cuando canto es muy parecida a la suya, pero si se comprueba en el futuro que soy su hijo biológico, estoy dispuesto a renunciar a la herencia e incluso al apellido, esto es una cuestión de ética y principios, lo único que quiero es que se haga justicia. Vanessa Escobar se puede quedar tranquila porque no supongo el menor peligro para ella. Y lo que sí que pido es que me den la oportunidad de cantar profesionalmente para ganarme la vida, es mi gran sueño. Ahora no tengo trabajo, lo estoy pasando muy mal. Vivo gracias a una ayuda social muy pequeña…