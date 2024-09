Julián Muñoz designa su “heredero al trono de las bolsas de basura”

Julián Muñoz no quería despedirse sin contar su verdad. Guardaba muchos secretos, algunos de ellos incómodos para personas que incluso habían salvado su pellejo donde él lo perdió. Aunque ha dado mucho juego escucharle hablar de sus fogosos encuentros sexuales con una Isabel Pantoja que recuerda como “una tigresa”, también había mucha expectación por conocer qué decía sobre el dinero. Y es que hay más de 40 millones de euros que no han aparecido y son ya famosas esas “bolsas de basura negras” de las que Mayte Zaldívar habló en un plató de televisión. Incluso se convirtieron en icono del ‘caso Malaya’ que mandó al triángulo amoroso a prisión, acusados de blanqueo, entre otros delitos. El exalcalde de Marbella se ha pronunciado sobre movimiento de dinero que entraba en su casa y del que no podía dar cuenta al banco, pero en este punto sigue firme en que su ahora viuda miente.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar De viernes

“Lo de las bolsas de basura es absolutamente falso. Una venganza de Mayte. Posiblemente si yo fuera mujer pues habría hecho lo mismo. Ten en cuenta que Mayte tenía una vida comodísima y, de pronto, aparece el bombazo de Isabel Pantoja. Entonces entró a muerte”, continúa negando que moviese sus millones ilegales así. Y eso que ha echado cuentas y reconoce que en sus etapa dorada y bolsillos llenos entraban en su casa 5 millones de pesetas al mes. En su cuenta corriente tan solo su nómina. Todo esto ha hecho que María Patiño termine estallando, una vez más, en su contra, al considerar que ha blanqueado sus delitos ante el público y desviado la atención de lo que hizo para salvar a su familia. No es la primera vez que señala esto desde su fallecimiento el pasado martes, pero no había llegado tan lejos.

La presentadora no está conforme con lo que considera un lavado de imagen para Julián Muñoz y ha puesto el foco en el dinero perdido por el camino: “Jamás colaboró con la justicia. Eso sí, ha dejado un heredero al trono de las bolsas de basura. Se ha presentado como un ladrón cuya excusa es que su vecino roba más que él”. Esta vez María Patiño no ha sido tan certera y no ha querido desvelar quién es, según ella, “el heredero al trono de las bolsas de basura”. No habla directamente del dinero, sino del “trono”, que podría entenderse como un puesto mediático. Algo que ha hecho que sean muchos en las redes sociales que hayan interpretado en sus palabras una referencia a su nieto Fran, que estuvo presente en el plató viendo la entrevista póstuma de su abuelo, 24 horas después de decirle adiós.

El nieto de Julián Muñoz desata la polémica tras su paso por “De Viernes” Telecinco

Y es que el tsunami de reacciones a la entrevista del nieto de Julián Muñoz sigue coleando. Son muchos los que criticaron que estuviese en Madrid a cientos de kilómetros de su familia en tan duros momentos, aunque también los hay que ven en su gesto una intención de defender la figura de su abuelo. Lo que coinciden la mayoría es que Fran tiene todas las papeletas para tener un hueco en la próxima edición de ‘Supervivientes’, siguiendo los consejos de su abuela Mayte Zaldívar. Cada vez tiene mayor presencia en los paltós de televisión, cuando antes eran tan solo conexiones telefónicas. También se ha ganado el afecto de todos los presentadores, que incluso velaron por él tras la muerte del exedil durante el tanatorio, protegiéndole de las preguntas de sus propios reporteros. Si es él a quien se refiere María Patiño como “el heredero al trono de las bolsas de basura”, parece que el imperio pasa por conquistar Honduras.