Esta es la pensión de viudedad que Mayte Zaldívar podría cobrar tras la muerte de Julián Muñoz

Mayte Zaldívar, viuda de Julián Muñoz, vuelve a ser noticia tras el fallecimiento del polémico exalcalde de Marbella. Aunque llevaban casi 20 años divorciados, Zaldívar y Muñoz volvieron a casarse, meses antes de la muerte del expolítico. Un hecho que vuelve a abrir el debate sobre la herencia y la pensión de viudedad que podría cobrar su mujer, así como el verdadero motivo de ese enlace.

Según la ley, al casarse de nuevo, Mayte Zaldívar cumple los requisitos para recibir la pensión. Además de su convivencia nacieron sus dos hijas, Eloísa y Elia. La Seguridad Social permite a los cónyuges supervivientes recibir el 52 por ciento de la base reguladora de la pensión del fallecido, un porcentaje que aumentaría hasta el 60 por ciento en casos como la edad avanzada o la ausencia de ingresos. En caso de existir cargas familiares, la cuantía podría aumentar al 70% de la base reguladora. Por lo que a sus 63 años, Mayte podría recibir una pensión aproximada de 3.175 euros mensuales, repartido durante todo el año en 14 pagos.

"Sé que la mitad de España no me va a creer, pero no me he casado por dinero. Es por mi familia, es por mis hijas", aseguró Zaldívar en "¡De viernes!", dejando claro que esa boda no había sido motivada por "400 euros de paga". "Él lo había planteado. Él sentía que había roto el matrimonio. A mí el cariño no se me acabó, pero el amor sí. Yo estoy con otra persona. No tengo nada que ocultar, tampoco tengo dinero que recoger", insistió.

Sin embargo, el mayor legado que Julián Muñoz podría haber dejado a su mujer y sus hijas es la publicación de sus memorias que el exalcalde estaba escribiendo. Él mismo habló en varias ocasiones de los manuscritos que redactó estando en prisión, mientras que el pasado abril el periodista Luis Rollán destapaba en el programa "Fiesta" la existencia de unas memorias que destaparían hechos aún desconocidos sobre su relación con Isabel Pantoja y su implicación en el "caso Malaya".