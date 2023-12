Julio Iglesias Jr muestra su ironía como nunca ante los reporteros

Las últimas semanas no han estado exentas de polémica para Isabel Preysler. El pasado 2 de diciembre se presentó el reality de dos episodios que la socialité había protagonizado y que tanto ha dado que hablar.

Ante este panorama ha regresado Julio Iglesias Jr a España y ha sido recibido por la prensa, pero su actitud ha llamado mucho la atención al tratar de preguntarle entre otros asuntos por la producción de ‘Isabel Preysler: Mi Navidad’ para Disney +.

Este domingo en el programa ‘Fiesta’ el periodista Sergio Pérez relataba las formas que ha tenido con la prensa y que han sido tan llamativas: “Vivimos una situación un poco surrealista. La verdad es que nunca había visto así a Julio José, porque suele ser super simpático”, empezaba a detallar.

Y es que el cantante habría hecho correr a los periodistas durante unos minutos a fin de conseguir despistarlos: “¡Julio, por favor! ¡Julio, por favor! ¿Por qué haces esto?”, se oía en las grabaciones que han ofrecido desde el programa. Una vez que los reporteros alcanzaron a Julio Iglesias Jr este hizo cara a las cámaras, aunque contestó que desconocía las cuestiones por las que le estaban preguntando. “Estamos apenas sin voz porque llevábamos un rato antes corriendo. Como cinco o seis minutos. Eran la una, una y media de la mañana”, empieza hablando Sergio sobre lo que habían vivido en el vídeo.

Julio Iglesias Jr Gtres

Lo primero con lo que sorprende el cantante es cuando le preguntan sobre el embarazo de su hermana Ana Boyer: “¿Ah Sí? ¿Voy a ser tito? ¿No sabía nada”, responde de modo irónico. “No me creí nada. Es imposible que no sepas que tu madre no ha hecho un documental. Que su hermana va a ser madre, tampoco lo sabía”, termina diciendo el reportero en el programa de ‘Fiesta’ cuando relata los hechos.

El comportamiento del cantante tenía una razón de ser. Si había tratado de despistar a la prensa que le esperaba en su regreso a España era por un motivo de peso. Después de que Sergio Pérez hablara con su representante descubrió que Julio Iglesias Jr se encontraba en el país por un tema profesional que no le permitía hablar antes con la prensa.