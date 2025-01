La justicia condena en firme a Rocío Carrasco por no pagar la pensión de su hijo David

La justicia ha tumbado las pretensiones de Rocío Carrasco, después de tres años debatiendo sobre su hijo, David Flores. La Audiencia Provincial de Madrid ya condenó a la exmujer deAntonio David Flores por no haber hecho frente a su responsabilidad a la hora de pasar la pensión alimenticia de su hijo. Un juez ya dictaminó en su día que la madre debía pasar en concepto de manutención una mensualidad de 200 euros, pero, durante tres años, entre 2018 y 2021, no pagó. Esto le generó un enésimo conflicto judicial contra su ex, aunque esta vez era su vástago quien se personaba en su contra, pidiendo en su nombre lo que era suyo. Ahora, después de mucho pelear, el Tribunal Supremo le ha dado la razón o, más bien, ha echado por tierra los intentos de la madre por quitársela. Y es que el alto tribunal ha entendido necesario desestimar el recurso presentado por ella tras el fallo de la Audiencia Provincial, condenando con ello en firme a la hija de Rocío Jurado.

Antonio David y David Flores acuden a su juicio contra Rocío Carrasco Gtres

Así, Rocío Carrasco finalmente tendrá que indemnizar a su hijo por no haber cumplido con su pensión alimenticia durante tres años, como así ha adelantado la revista ‘Semana’. El montante asciende a 13.200 euros, a lo que habría que sumarle los intereses, las costas del proceso y una multa de 900 euros. Era la cantidad fijada en su día, un año y medio atrás, en julio de 2023, por la Audiencia Provincial de Madrid, la que ahora respeta el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de la misma. No sirvió de mucho la excusa esgrimida por la madre ante el juez, manteniendo que no pagó porque tenía sus bienes embargados por Hacienda. Le era complicado hacer frente a la alimentación de su hijo mientras trataba de salvar sus propiedades de la mirada crítica de la Agencia Tributaria.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco en el último adiós a María Teresa Campos Gtres

Al final, con la desestimación del recurso presentado por Rocío Carrasco, el Tribunal Supremo da la razón a su hijo David Flores. Ya no cabe posibilidad de reabrir el caso, de más quejas o de acudir a una instancia superior. No la hay. Ha sido condenada a pagar finalmente lo que se ha negado a hacer durante tres años. Algo que podría conllevar también una pena de cárcel, pero el proceso no tomó ese rumbo por expreso deseo del hijo de Antonio David Flores, que no quería ver a su madre entre rejas por su error. Ahora bien, se le podría complicar aún más el horizonte, pues a partir del 2021 tampoco ha hecho frente al correspondiente pago, por lo que ya se ha presentado una nueva demanda reclamando lo correspondiente, como así apuntan desde la citada revista.