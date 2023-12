David Flores Carrasco, 25 años de vida y 7 sin su madre: un distanciamiento que ni la Justicia pudo reparar

La familia Flores está de celebración. David, el segundo hijo que Rocío Carrasco tuvo con Antonio David, alcanza este viernes 15 de diciembre los 25 años, un cuarto de siglo de vida que celebrará, tal y como indicó su hermana Rocío, junto a sus seres queridos y más allegados. Unos allegados entre los que no se encuentra su madre, cuya relación se rompió hace siete años y todavía no se ha retomado.

Fue la propia Carrasco quien desveló en "Rocío, contar la verdad para seguir viva" que el maravilloso vínculo que la ataba a su hijo se rompió durante el verano de 2016, cuando David se fue a pasar parte de las vacaciones a casa de su padre. Se suponía que debía volver antes de la boda de su madre y Fidel Albiac, que se celebró en septiembre del mismo año, pero Rocío no volvió a ver a su hijo desde el día en que salió por la puerta del hogar familiar de Valdelagua, tal y como ocurrió con su hija en 2012, aunque en unas condiciones muy diferentes.

Siete años han pasado desde aquel momento y la relación madre-hijo sigue tan rota como al principio. Carrasco dejó claro en su día que no podría retomar el contacto con David hasta que no se desvinculara de su padre, un escenario que dista mucho de la realidad, sobre todo teniendo en cuenta la condición especial del joven que le hace dependiente de su entorno familiar.

Los hermanos Lola y David Flores Instagram

Tampoco ayuda la batalla legal que, hasta el verano pasado, mantuvieron madre e hijo a consecuencia de una demanda que Antonio David interpuso en su nombre y que David, siendo ya mayor de edad, ratificó ante el juez. Estaba previsto que Carrasco se viera las caras con su benjamín el 28 de junio en sede judicial, pero la acusada no se presentó y evitó una ocasión en la que, quién sabe, se podría haber escenificado el comienzo de un acercamiento. Finalmente, Rocío fue condenada a pagar a su hijo David más de 13.000 euros por un delito de impago de pensiones, aunque la sentencia admitía recurso a la Audiencia Provincial. En este caso, la Justicia no ha hecho más que agrandar el cisma que los separa en lugar de repararlo.

Intentos de acercamiento

Aunque Rocío Carrasco ha recalcado que todavía no está "preparada" para retomar el contacto con sus hijos después de todo el daño sufrido, las otras partes han declarado en varias ocasiones que han intentado ponerse en contacto, sin éxito, con Rocío Carrasco para dar el primer paso a un acercamiento. Rocío Flores lo hizo varias veces, y la última en confirmar que llamó por teléfono a Carrasco fue su hermana pequeña, Gloria Camila, con la que tampoco tiene relación desde hace años.

"Lo he intentado mucho tiempo, hasta hace poco… No sé por qué no me coge el teléfono", comentó la joven en "Espejo Público", asegurando que en lo que a ella respecta "siempre ha habido interés" en hacer las paces con Carrasco.

En cualquier caso, a David Flores no le faltarán seres queridos para celebrar esta fecha tan especial para él. El nieto de Rocío Jurado está muy unido a sus hermanas, Rocío y Lola, fruto de la relación de su padre con Olga Moreno, con la que también tiene una gran complicidad. Está por ver si su cumpleaños se convierte en el inesperado escenario de una reconciliación entre Moreno y su hermana Rocío, distanciadas también desde el año pasado, aunque esa es otra historia que merece un tomo aparte.