Karina ya se recupera en casa de su operación de cadera

Tras ser operada de la cadera la semana pasada, una intervención en la que le pusieron una prótesis, Karina fue dada de alta y ya se encuentra en su casa guardando reposo y esperando con ilusión la llegada de las fiestas navideñas.

Es su hija Azahara la que nos confirma que “la operación salió muy bien y mi madre está muy tranquila. Ahora tiene que tomarse la vida con tranquilidad y no cometer excesos. Es una mujer fuerte y animosa, y va a evolucionando bien afortunadamente.”

La cantante, muy a su pesar, debe olvidarse de realizar la gira para conmemorar su ochenta cumpleaños. No está para realizar grandes esfuerzos. Estaba muy ilusionada con reencontrarse con el público en directo, pero es un sueño que, hoy por hoy, no podrá llevar a cabo.

Por eso, la entrañable artista se está volcando en disfrutar de buenos momentos e tos con su hija y sus nietos, y deseando recuperarse del todo para subir a las redes sociales sus números tan divertidos de Tik Tok , que cuentan con un gran acierto y muchos seguidores. Esta nueva faceta de la veterana cantante es todo un descubrimiento is ro por el desparpajo que demuestra y lo cerrado de sus intervenciones, que rozan el humor más divertido.