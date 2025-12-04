José Ortega Cano confiesa cómo la llegada de su nieta Rocío a Madrid ha transformado su vida

José Ortega Cano atraviesa un periodo de inesperada serenidad, quizá el más luminoso después de años convulsos. El torero, convertido en uno de los protagonistas del calendario solidario Grandes 2026, impulsado por ASISPA para apoyar a personas dependientes, acudió a la presentación del proyecto en Madrid con una sonrisa que hablaba de algo más que compromiso social. Había ilusión, gratitud y, sobre todo, un orgullo nuevo: el de ser el pilar diario de su nieta Rocío.

El maestro se mostró entusiasmado con su participación en esta iniciativa benéfica. "La verdad es que es una cosa muy interesante. Fue un evento muy bonito, lo de las fotos. Me gustó, me gustó la forma", aseguró, reivindicando una vez más esa disposición suya, tan conocida, a "aportar su granito de arena" para ayudar a los demás. "Se trata de hacer siempre lo mejor de lo posible", sentenció, dejando claro que su espíritu solidario sigue intacto.

Giro emocional

Pero si hubo un tema que acaparó todas las miradas fue la nueva vida familiar que ha comenzado en su hogar. Desde el fallecimiento de Michu Rodríguez el pasado julio, la pequeña Rocío -hija de José Fernando- vive en Madrid con su familia paterna. Un traslado que, lejos de ser solo un cambio logístico, ha supuesto un giro emocional profundo para el clan Ortega.

Gloria Camila y su padre, José Ortega Cano en una imagen de archivo Gtres

"La niña está muy bien, muy bien. Es preciosa y muy alegre", confesó el diestro, visiblemente enternecido. Y añadió algo que dejaba entrever hasta qué punto su presencia diaria lo ha transformado: "Estamos muy bien". La frase, sencilla y cálida, retrata la atmósfera que se vive ahora en la casa, donde la niña es un rayo de luz que ha devuelto cierta normalidad tras el golpe inesperado de la pérdida.

Mientras José Fernando continúa su proceso de recuperación en un centro psiquiátrico de Ciempozuelos, son Ortega Cano y Gloria Camila quienes velan por el bienestar de la pequeña. Y el torero no escatima elogios hacia su hija, a quien apoyó incondicionalmente durante su paso por Supervivientes All Stars. "Está muy bien, no para de hacer cosas. Gloria siempre ha tenido una vinculación de hacer cosas muy… no solo ya esto, sino siempre le gusta hacer el bien a los demás. Es muy madura", afirmó con un orgullo casi paternal.

Este fin de año será especialmente significativo. "Lo vamos a pasar muy bien. Trataremos de pasarlo en familia y ya lo tenemos todo a tope", adelantó Ortega Cano entre sonrisas. Las vacaciones se repartirán entre Madrid y Cádiz, dos enclaves fundamentales en la historia emocional del torero. Pero este año, más que nunca, lo esencial será compartir las primeras Navidades con Rocío instalada en la capital.

En un contexto en el que las polémicas familiares han dado tregua -incluidas las tensiones recientes con Ana María Aldón-, Ortega Cano parece haber encontrado un equilibrio inesperado: un hogar más lleno y una nueva razón para mirar hacia adelante.