Rocío Flores le devuelve a Rocío Carrasco la bomba que llevaba 5 años guardándose

En la noche de este jueves 4 de noviembre se ha producido un encuentro de alto voltaje. Cuatro mujeres enfrentadas se veían las caras en un mismo espacio. Ana María Aldón, Gloria Camila Ortega, Rocío Flores y Marta Riescoeran convocadas, junto a otros muchos famosos, a brindar junto a LA RAZÓN por la llegada de la Navidad. El tradicional brindis entre trabajadores y rostros conocidos, que siempre deja tras de sí un sinfín de anécdotas. Una ha sido cómo la exmujer y la hija de José Ortega Cano se han cruzado después de varias semanas lanzándose misiles desde distintos platós de televisión.

También cómo Rocío Flores se encontraba con la exmadrastra de su tía Gloria, quien recientemente se citó con su madre, Rocío Carrasco, en un centro comercial de Madrid. Le sentó fatal este gesto, pero entendió que al tener enemigos en común hayan acercado posturas. Pero también estaba ahí Marta Riesco, quien un día fuese amiga, hasta que comenzó a salir con su padre, Antonio David Flores, y el buen rollo se dinamitó. Pero en la fiesta todos los bandos decían estar en son de paz, contagiadas por el espíritu navideño, y sin ganas de echar más leña al fuego. Poco tardaron en encontrar combustible para nuevos incendios.

Rocío Flores y su zasca a Rocío Carrasco

La hija de Antonio David Flores asegura que la Navidad es su época favorita del año. También que tradicionalmente pasa estas fiestas en familia, en Málaga, aunque deje en Madrid a su tía, Gloria Camila y a Ortega Cano. Sacará un hueco para verse, aunque estarán en contacto para felicitarse y compartir confidencias. Rocío Flores cierra un año 2025 con una sonrisa en el rosto y muy buen sabor de boca, pues el balance no podría ser más positivo tras vencer a los creadores de la serie de su madre en los tribunales. El juez le ha dado la razón y ha vivido una victoria frente al bando en el que se encontraba su progenitora.

Rocío Flores y Gloria Camila en la fiesta de Navidad de LA RAZÓN David Jar

No solo se ha condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de prisión y el mismo periodo de inhabilitación, sino también al pago de una indemnización de 200.000 euros. Pero lo que Rocío Flores saborea más es que le han dado la razón, después de tantas batallas mediáticas contra su madre. Se le reconoce que se extralimitaron en la publicación de informes y documentos que le relacionan con la guerra que mantienen sus padres. Es por eso que cierra el año con un broche de oro, como así le reconoce a los compañeros de 'Europa Press': “Como he pasado años complicados, la verdad es que este en concreto no ha sido de los peores”, confiesa, esperando para el 2026 tan solo “tranquilidad, salud y que todo vaya bien”.

Para Rocío Flores su victoria en los tribunales ha sido su mejor venganza. Pero no la única. A la hora de poner a su madre en su sitio, no ha desperdiciado la ocasión para dejar en sus declaraciones un dardo envenado. Primero deja claro que ella no está negociando una serie de televisión para contar su verdad, a modo de respuesta a la que grabó su madre. Lo niega, a pesar de lo que se ha comentado: “No, ahora mismo no”. Pero el zasca llega cuando le preguntan si ha seguido el concurso de su madre en TVE en ‘Hasta el fin del mundo’. Al parecer no ha encontrado un hueco, pues dice ser “más de Netflix”. La misma respuesta que dio Rocío Carrasco cuando le preguntaron en una rueda de prensa si seguía el paso de su hija por ‘Supervivientes’. Donde las dan, las toman.