Karina, obligada a entrar en quirófano para operarse la cadera derecha

Karina reapareció hace unos días en televisión para hacer un repaso a su vida profesional y una radiografía a su situación personal. Se quejaba de tener apuros económicos, los cuales solventaba con alguna que otra colaboración televisiva. Pero en lo que respecta su salud, no estaba en su mejor momento, arrastrando unas complicaciones habituales a sus 79 años. Su entrevista en ‘El tiempo justo’ llegaba días después de la trágica muerte de Encarnita Polo en una residencia de ancianos de Ávila, estrangulada por otro residente con demencia. Karina confesó su miedo de terminar igual y se resiste a la idea de ingresar en un centro.

Pero no le ha quedado más remedio que hacerlo. No en un centro de mayores, pues aún asegura tener muy buena autonomía y valerse por sí misma. Pero sí en un centro médico, al ver cómo lo que presumía hace tan solo unos días, se le ha ido de la noche a la mañana. Y es que tiene que pasar por quirófano para ser intervenida de la cadera, lo que le ha arrebatado esa fluidez de movimientos de la que hacía gala en el plató de Telecinco. Ha sido ella misma la que ha dado a conocer su intervención, tratando de no alarmar, aunque dejando preocupados a todos por este nuevo revés médico que debe afrontar.

Karina, a quirófano para operarse la cadera

La artista ha explicado en un vídeo mirando a cámara, el motivo por el que debe ponerse en manos de los cirujanos. Debe someterse a una operación de cadera, como así anunció en un primer momento sin ofrecer demasiados detalles. El revuelo fue mayúsculo y la oleada de comentarios pidiendo más información fue abrumador. De ahí que decidiese grabar un vídeo explicativo para rebajar el nivel de alerta: “Tengo que pasar por quirófano. Me tienen que operar de la cadera, me tienen que poner una prótesis”, anunciaba.

Pese al miedo que suele dar entrar en un quirófano, ella se muestra optimista ante el público: “Me van a hacer una intervención en la cadera derecha. Estoy confiada en la Sanidad Pública, para estar bien estas Navidades”, indica, deseosa de sacar el máximo provecho a estas fechas señaladas, a pesar de su inconveniente médico: “Hay que ponerle alegría. En nada estoy corriendo detrás de mis nietos”, bromeaba la cantante, rebajando el nerviosismo reinante con su intervención. Es una operación necesaria para dotarle de mayor calidad de vida, aunque conlleva sus riesgos y ella pretende sortearlos todos cuando antes para disfrutar de su familia.

Los problemas de Karina con la cadera comenzaron cuando sufrió una caída en 2022. Desde entonces ha estado quejándose de dolores y dificultades para andar con normalidad. Y eso que en su día se quejaba del hombro: “Un pequeño traspiés me tiene el hombro inmovilizado por una fisura. Me temo que pocos vídeos podré hacer en los próximos días, pero prometo ir contándoos cómo va mi evolución. Lo importante es que estoy bien y requeté cuidada. Cuidado con las caídas”, recomendaba, tarde ya para ella. Desde entonces ha sufrido pequeños traspiés que le han mermado la calidad de vida, aunque ella defiende estar estupendamente, cerca de sus hijas, muy bien cuidada.

“Hay que ser fuete y, sobre todo, tener buen humor. Yo tengo muy buen humor y eso no me lo quita nadie”, reconoce Karina, que se hace grande ante la adversidad y siempre le sonríe a la vida, por muy oscura que se le plantee. “Gracias de corazón, de verdad. Me dais muchas fuerzas, me dais mucha alegría y me dais mucha compañía”, le dedica a sus seguidores en las redes sociales, quienes velan por ella y se han preocupado mucho al saber que entrará en un quirófano para operarse la cadera derecha. Pronto les dará mayor información sobre su evolución, como así les ha prometido y como así suele cumplir con sus fieles.