Gloria Camila niega lo que Manuel Cortés no desmiente: ¿amigos o una relación sentimental?

En los últimos días, los rumores de una presunta relación sentimental entre Gloria Camila y Manuel , hijo de Raquel , son continuos. Pero ellos no coinciden al hablar sobre el tema.

Mientras el hijo de Raquel Bollo sale al paso de las especulaciones con un simple "madre mía, la que se ha liado…", dejando en el aire si entre ellos existe algo más que una simple amistad o algo más, la hija de Ortega Cano intenta encubrir lo que algunos piensan que es cierto con una frase contundente: "No hay absolutamente nada, ni se está iniciando romance ni nos hemos visto, es mentira una vez más, una de tantas. La gente tiene muchas ganas pero yo estoy bien".

En parte, miente, porque esta misma semana, tras acudir con su sobrina Rocío Flores a la fiesta de Navidad de La Razón, las dos se fueron a un concierto de Manuel en una sala madrileña. Y allí se vieron ambas partes, aunque intentaron ocultarse de cara al público.

No es la primera vez que se rumorea la posible existencia de un idilio entre ambos, ya que en el año 2019 el ex novio de Gloria, Kiko Jiménez, actualmente pareja de Sofía Suescun, ya contó en un plato de televisión que la primera le fue infiel con la hija del torero. En aquel momento, los presuntos implicados desmintieron rotundamente la noticia.

Lo que parece muy claro es que, entre los protagonistas de esta noticia, hay un vínculo muy especial. Una fuente cercana al cantante nos asegura que "la sintonía entre ambos es más que evidente, tienen una gran empatía y un enorme cariño. Pero deben ser ellos quienes aclaren la situación".

A pesar de estas declaraciones, el mismo confidente añade que "a Manuel siempre le ha gustado Gloria, la ve como una niña muy buena, sensible y guapa. Y se entienden muy bien. En el último o concierto de Manuel vimos a la hija de Ortega entusiasmada, bailando y coreando sus canciones. Pero salieron del local por separado para evitar a los periodistas que les esperaban en la puerta".