Karina, optimista ante su recuparación: "No os preocupéis, estoy bien"

"Hola mis queridos amigos de Instagram. Deciros que ayer tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital", ha comentado Karina en un primer momento. "Una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado, cuidarse mucho y estar lo mejor posible, precisamente, para no dar estos sustos. Tranquilidad, que estoy bien, no os preocupéis. El día 20 tengo que volver. Me tienen que hacer unas pruebas, ya os contaré lo que me hacen porque yo ahora mismo no sé lo que me van a hacer. Esa es la verdad, pero que estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me queríais tanto. ¡Ay que ilusión!".

Como ya hemos informado, la cantante sé sintió indispuesta en la noche del jueves y no pido acudir a recoger el premio Diversa 2024 por su trayectoria profesional.

Fue su exmarido y padre de su hija Azahara quien acudió a recogerla a su casa para llevarla a Urgencias de un hospital madrileña, donde le realizaron unas pruebas y a las pocas horas le dieron el alta. El próximo día 20, como ella misma confirma, regresará al centro sanitario Lara someterse a nuevas pruebas.

Karina Gtres

Desde su entorno nos llega la convicción de que "esto se ha quedado en un pequeño susto. Karina se encuentra bien y muy animada. Y sorprendida de que se haya publicado que está ingresada en un hospital, porque es mentira".

Su hija Azahara corrobora lo anterior y desvela que "mi madre ha dormido la noche del jueves en su casa y está muy animada. Gracias a Dios, esto se limita a ser un pequeño susto, nada más".