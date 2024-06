Karina, ingresada de urgencias por un problema cardiaco

Preocupación por el estado de salud de Karina, quien permanece ingresada en un hospital de Madrid aquejada de un problema cardiaco. La artista cancelaba su asistencia a la gala de los Premios Diversa 2024 y cuando llegaba el momento de subir a recoger su premio en reconocimiento a su trayectoria en la música, los organizadores del evento, Juan Martín Boll y Nano García Gil, subían al escenario para explicar los motivos de su ausencia.

"No ha podido asistir a la ceremonia en el último momento al haberse sentido indispuesta y finalmente haber tenido que ser ingresada en un hospital", revelaban, una noticia que causaba preocupación y asombro entre los asistentes. Su familia guarda silencio y discreción ante este bache de salud y ni revelan el alcance de la dolencia ni el cetro hospitalario en el que se encuentra ingresada.

Las últimas apariciones públicas de la artista se producían a principios de año con motivo de su nuevo espectáculo, "Yo soy Karina", en el teatro Bellas Artes de Madrid. Una vuelta a los escenarios que llegaba después de su participación en el reality de Mediaset "Gran Hermano VIP", una aventura que ella misma confesó no era para ella. "En aquella época era muy difícil decir no, pero había que armarse de valor, sabías perfectamente que si decías no, estabas vetada. Ha sido una andadura de buscar sello discográfico durante 43 años", destacaba. Los problemas económicos de la cantante de "El baúl de los recuerdos" le llevaban a aceptar la oferta:"Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado", contaba.