Marta López la lía al dejar fuera de su boda a compañeros: ¿Quién no tiene invitación?

Falta un mes para Marta López vuelva a jurar amor eterno. La colaboradora de Telecinco está contando los días ya para convertirse en la mujer de Alejandro Huerta. El fisioterapeuta ha sabido ganarse su corazón en tiempo récord y llevarla al altar, en una boda en la que ya se están perfilando los últimos detalles. Y es que al tercer mes de salir ya hincó rodilla derecha en el suelo y le pidió matrimonio. Todo está listo para el gran día y las invitaciones a los invitados han llegado a sus buzones. Y es aquí donde llega la primera polémica. Hay quien no ha recibido invitación y ha entrado en cólera.

Así de tensa ha estado la jornada en ‘TardeAR’, cuando se ha analizado la exclusiva que la colaboradora ha concedido a ‘Lecturas’. En la revista, que saldrá este miércoles al kiosco rosa, se detalla cómo será el emotivo enlace, pero lo jugoso está quizá en quién irá al enlace y quién se conformará con conocer las anécdotas al día siguiente tras hablar con amigos en común. Hay muchos que se han llevado una gran desilusión con la novia, comenzando por Frank Blanco, presentador de ‘TardeAR’ que se ha enterado en directo que no es bienvenido.

La polémica lista de invitados de boda de Marta López

La colaboradora de Telecinco ha invitado a ser testigo de su gran día a muchos rostros conocidos de la cadena. También compañeros con los que comparte sus días en los platós y con los que quiere brindar por el amor en su boda. No será el caso de José Antonio Canales Rivera, quien se ha ganado por mérito propio el veto. Y todo por el affaire que tuvieron en el pasado y que, por respeto a su futuro marido, no estará presente: “No he invitado a Canales Rivera porque tuvimos un lío”.

Pero más le ha costado a Marta López justificar el feo que ha tenido con Frank Blanco, que reconoce que “yo no me daba por invitado, pero no había drama”. Pese a que no piense en hacer un berrinche, sí que le ha dolido ser uno de los pocos que no estará presente: “Yo me he enterado hoy que Verónica Dulanto estaba invitada”, adelantaba, a la vez que reconocía que “Marta y yo tenemos una relación cordial, pero puedo entender que no me haya invitado. No pasa nada. Pero hoy me entero que a Verónica Dulanto sí, que no pasa nada…”. Pero pasa.

“Si no hay rencor alguno, pero mira, ‘TardeAR’ en septiembre, si llega, cumplirá dos años. Empezó con Ana Rosa Quintana y muchos días cuando ella no estaba, estaba yo. Antes de compartir plató con Verónica, muchos años antes lo habías compartido conmigo. Si Verónica no estuviera en la ecuación, lo podría entender, pero esto es darte cuenta de que alguien a quien quieres te quiere menos”, reconocía con pesar.

Es ahí cuando Marta López ha puesto los puntos sobre las íes. Primero para dejar claro que su relación con la presentadora ha ido siendo más estrecha con el tiempo, que después del plató comparten compras y confidencias: “Es una persona en la que confío, con la que he podido hablar muchas cosas. No veo distinción entre compañera y colaboradora”. Dicho esto, subía la apuesta y sentenciaba: “No quiero que nadie se sienta mal, ni quiero que me condiciones nada. Yo invito a quien me da la gana y quien quiera que venga y quien no quiera, que no venga”, zanjaba la polémica.