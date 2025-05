Marta López, a un mes de su boda: "No he invitado a Canales Rivera porque tuvimos un lío"

A menos de un mes de dar el "sí, quiero", Marta López abre las puertas de su vida personal como pocas veces lo ha hecho. La colaboradora, que se casará el próximo 27 de junio con el fisioterapeuta Alejandro Huerta, revela los entresijos de una boda que ya está dando que hablar. Serán 400 los invitados al enlace, que tendrá lugar en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid. Sin embargo, no todos sus compañeros de plató han sido incluidos en la lista.

"Esto no va de compromiso. Van a estar las personas que forman parte de mi vida, no de mi agenda profesional", asegura López, quien deja claro que ha hecho una selección muy personal. Una decisión que ya ha generado tensiones, como con Frank Blanco, presentador de "TardeAR", quien no está invitado. Sí lo está Verónica , compañera en el mismo espacio. "Cada uno sabe la relación que tiene conmigo", zanja.

No esquiva el pasado

Pero el titular que ha hecho más ruido es su confesión sobre Canales Rivera: "No le he invitado porque tuvimos un lío". Marta no esquiva el pasado y prefiere hablar claro, marcando distancia entre su historia actual y los vínculos anteriores.

Canales Rivera en una imagen reciente Gtres

El romance con Alejandro Huerta ha sido vertiginoso. Se conocieron gracias al pequeño Nicolás y, tras una primera cena, el flechazo fue inmediato. "A los tres meses ya me pidió matrimonio", cuenta emocionada. Desde entonces, no han perdido el tiempo: se fueron a vivir juntos al mes y, según confiesa ella misma, está dispuesta a ser madre de nuevo si él lo desea. "Quiero estar con él el resto de mi vida", dice con determinación.

López, que ya tiene tres hijos de una relación anterior, no es ajena a los miedos que trae la diferencia de edad -Alejandro tiene 12 años menos-. "Me asusta que un día deje de quererme porque me haga mayor", admite. Aun así, su compromiso con esta relación es total.

En su boda no habrá poses para la galería. Habrá amor, familia y las personas que realmente importan. Y, como ya ha dejado claro, sin espacio para medias tintas.